Coronavirus, 700 bambini in coro da tutto il mondo cantano Nessun dorma Video

Nessun dorma. 700 bambini danno vita al più grande coro virtuale al mondo per donare un messaggio di speranza e solidarietà al tempo del coronavirus.



Bambini di diverse nazionalità, accompagnati dall’orchestra EICO e guidati dalla bacchetta del Maestro Germano Neri, eseguono il Nessun Dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini.



«Commuovono con quei sorrisi dietro i cartelli con il loro nome. Da questa prova terribile uscirà una generazione migliore e più forte della nostra», così il ministro della Cultura Dario Franceschini ha commentato il video su

twitter. #iorestoacasa #Europaincanto



L’iniziativa lanciata da Europa InCanto ha invitato i bambini d’Italia e d’Europa ad unirsi in un coro virtuale per cantare insieme la famosa aria dell’opera Turandot di Giacomo Puccini, Nessun dorma, un messaggio comune di speranza e di solidarietà più che mai valido in questo particolare momento.



Il risultato è andato oltre le aspettative: gli organizzatori hanno ricevuto 700 video realizzati da bambine e bambini - italiani, europei e non solo – che cantano con grande entusiasmo la famosa aria pucciniana, ognuno con la sua personalità, la sua interpretazione e il suo accento. Un coro virtuale con emozioni reali!



E per tutti è stato un gioco da ragazzi! È bastato infatti seguire le indicazioni e scaricare Scuola InCanto App, con il simpatico e originale Karaoke dell’opera che ha guidato i bambini all’apprendimento e all’esecuzione del celebre brano.



Entusiasta anche la risposta dei genitori che hanno partecipato attivamente alla preparazione dei figli trasformandosi in veri e propri registi alle prese con smartphone e videocamere e altri strumenti a loro disposizione per poter filmare ed inviare le performances dei bambini.



A rendere unica nel suo genere l’iniziativa è, inoltre, la partecipazione di un’orchestra virtuale formata dagli orchestrali di EICO-Europa InCanto Orchestra, diretti dal Maestro Germano Neri, che hanno accompagnato il coro virtuale con il contributo dei loro strumenti musicali.



La soddisfazione più grande? leggere i messaggi di incoraggiamento che ci sono pervenuti anche da parte dei genitori. Simboliche le parole di una mamma, tra le tante: “Grazie a voi siamo riusciti a volare anche rimanendo a casa!” Mai come in questo momento la musica e la cultura ci aiutano a sognare, ci fanno volare con la fantasia e immaginare storie fantastiche. Sentimenti senza limite: è con gli occhi di questi bambini che possiamo scorgere un raggio di speranza e un futuro migliore!

Ultimo aggiornamento: 23:17

