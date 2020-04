Coronavirus, Edoardo e Eugenio Bennato firmano nuova canzone: proventi per gli ospedali

E’ una ballata acustica Dylaniana, anzi Bennatiana -

«La realtà è in tutta questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza». Inizia così la nuova canzone inedita firmata da Edoardo e Eugenio Bennato , fratelli artisti, anche loro in quarantena, che hanno lavorato a distanza per «essere uniti» dalla musica. Chitarra, armonica, voce, parole, un'opera dedicata all'umanità che sta vivendo l'emergenza del coronavirus. «, che indaga il tempo sospeso di un lockdown globale, ma che invita ad una riflessione su una realtà che «dobbiamo comunque cambiare».Titolo, "La realtà non può essere questa" , e i proventi saranno destinati agli ospedali di Napoli. «», racconta Edoardo Bennato.: «». Versi che hanno l'aura della poesia, ma che vanno dritti al cuore, che fanno breccia nelle singole realtà domestiche delle persone perché raccontano il tempo sospeso di una vita sotto lo spettro dell'epidemia. «La realtà è tutta in questa stanza - cantano - nella rete che annulla ogni distanza, la realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione...».«M». E cantano, Edoardo e Eugenio, «La realtà è tutta l’illusione di chitarre che suonano da sole nel silenzio di nessuna festa, e quest’amore non può esser virtuale ha bisogno di parole, di parole sussurrate...».