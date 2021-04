28 Aprile 2021

di Mattia Marzi

Ma è il Festival di Sanremo ad essere diventato un grande Concerto del Primo Maggio o il Concerto del Primo Maggio ad essere diventato un piccolo Sanremo? La domanda scatta d'istinto scorrendo l'elenco dei cantanti che sabato parteciperanno all'edizione 2021 dell'evento, costretto per il secondo anno consecutivo dalle norme anti-Covid a rinunciare alla sua location, Piazza San Giovanni, riadattandosi a programma tv trasmesso dalla Cavea del Parco della Musica su Rai3 - e in contemporanea su Radio2 e su RaiPlay - dalle 16.30 alle 19 e poi dalle 20 alle 24 (non si esclude pubblico limitato a inviti - e distanziato - tra sindacati, giornalisti, fotografi, sponsor e accompagnatori degli artisti: chiunque, per accedere, dovrà sottoporsi a test antigenico).

IL CAST

Da Fedez e Francesca Michielin a Colapesce e Dimartino, passando per Bugo, Coma Cose, Ermal Meta, Extraliscio, Fasma, Willie Peyote, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gio Evan, La Rappresentante di Lista, Madame, Max Gazzè, Noemi e le nuove proposte Folcast e Wrongonyou: sono addirittura 19 i sanremesi presenti nel cast del Concertone. L'organizzatore Massimo Bonelli ne è sicuro: «È il Festival ad aver pescato a piene mani dal Concertone. Io ho seguito il lavoro di rinnovamento editoriale delle ultime edizioni per riportare sul palco la musica attuale piuttosto che fare un revival degli Anni 90. Ma al di là di questo, l'obiettivo era quello di realizzare un galà della musica italiana, in cui ci stringiamo a parlare e raccontare una storia di tutti noi», dice.

Non poteva allora mancare all'appello un big che della canzone italiana ha scritto pagine importanti: ad aprire il blocco serale dell'evento sarà Antonello Venditti, con un collegamento che - secondo le indiscrezioni - lo vedrà esibirsi in una piazza San Giovanni deserta. L'anno scorso il 72enne cantautore romano era stato un po' critico nei confronti della manifestazione: «Vorrei che il Primo Maggio si tramutasse in una giornata del silenzio della musica a favore di tutti quelli che ci lavorano senza essere minimamente calcolati né sentiti. Chiedo a tutti i miei colleghi una giornata lontana dai social e dalla tv».

L'inattività forzata, le mobilitazioni di colleghi come quelli che lo scorso 17 aprile a Roma hanno protestato per chiedere al governo di far ripartire il mondo dello spettacolo (da Zero alla Mannoia) e i tanti cambiamenti in corso, per fortuna devono avergli fatto cambiare idea: chissà che anche lui ora non voglia lanciare un messaggio. Gianna Nannini canterà insieme all'italo-francese Claudio Capéo. Attesa anche per Noel Gallagher, al Primo Maggio già nel 2019 e nel 2002 con gli Oasis, probabilmente in collegamento dal Regno Unito.

L'ORCHESTRACCIA

Da Los Angeles si collegherà invece LP. Colapesce e Dimartino si esibiranno da Milano, La Rappresentante di Lista dagli ex stabilimenti Fiat di Termini Imerese. Ci saranno poi, chi sul palco e chi in video, Alex Britti, Après La Classe e Sud Sound System, il duo belga Balthazar, Edoardo Bennato, Chadia Rodriguez e Federica Carta, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra, Il Tre, l'amatissima Orchestraccia, Mara Sattei, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Orchestra Multietnica di Arezzo con Margherita Vicario, Piero Pelù, Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti e Vasco Brondi: «Gli artisti non si incontreranno mai: arriveranno sul palco, si esibiranno e poi usciranno seguendo percorsi unici», fa sapere l'organizzatore. A condurre la maratona sarà l'attore Stefano Fresi, mentre Ambra Angiolini si limiterà ad alcuni interventi. E chissà che a sorpresa non faccia un salto all'Auditorium anche Amadeus.