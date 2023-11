Al Teatro Vascello di Roma il barocco musicale di Antonio Vivaldi (1678 - 1741) riscoperto del nipote Paolo

Vivaldi (Paolo) dirige Vivaldi (Antonio). Un concerto unico ed originale in cui Paolo riproporrà le musiche del suo antenato, famoso compositore e violinista (4 marzo 1678 – 28 luglio 1741) considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale italiano.

Un mix perfetto, nato dall’estro di Antonio, le cui opere influenzarono numerosi compositori del suo tempo, tra cui il genio massimo del barocco europeo: Johann Sebastian Bach.E come non ricordare le sue composizioni più note, come i concerti per violino noti come “Le Quattro Stagioni”, celebre esempio di musica a soggetto. Come accaduto per molti compositori barocchi, dopo la sua morte, il suo nome e la sua musica caddero nell’oblio. Ma è stato, e resta, pur sempre un grande maestro della musica classica italiana.

Il concerto

La sua musica, ora, trova nuova vita grazie ad un accurato e approfondito lavoro del maestro Paolo Vivaldi, che martedì 21 novembre, alle ore 21, riproporrà al Teatro Vascello di Roma il concerto per fagotto e archi, in mi minore, di Antonio Vivaldi. La serata sarà impreziosita da “Il Sogno del Cavaliere Inesistente” (concerto per fagotto, archi, percussioni e arpa di Paolo Vivaldi), un poema sinfonico ispirato dal racconto di Italo Calvino.

A seguire, il programma della serata prevede "Filumena Marturano”, suite per archi, arpa e percussioni tratta dalla colonna sonora del film (per Rai 1) composta, appunto, da Paolo Vivaldi.

Suoneranno “I solisti dell’augusteo” con Paolo Carlini (fagotto solista) e Alberto Mina (primo violino). L’appuntamento è al Teatro Vascello, in via Carini, a Roma.

Con questo concerto, Paolo Vivaldi si conferma come uno dei più profondi studiosi di musica barocca, unendo questa passione alla sua fama di compositore di colonne sonore per il cinema e la televisione. Oltre a “Filumena Marturano” (film per la Tv con regia di Francesco Amato, 2022) ha firmato anche le musiche dei maggiori film dal 1999 ad oggi (sue le musiche della serie “Maria Corleone” e di “Tina Anselmi” entrambe di quest’anno).

«In un film io amo la scrittura tematica – sottolinea Paolo Vivaldi - La prima cosa che penso, quando compongo una colonna sonora, sono i temi; poi ti capitano anche film dove servono delle suggestioni e delle sonorizzazioni. Ma il tema resta l’obiettivo principale. Io ai miei allievi del Conservatorio insegno proprio questo: se avete azzeccato il tema del film, avete azzeccato il lavoro. Ci sono film in cui ricordi più la colonna sonora che la storia del film, perché il musicista è un autore, e, di conseguenza, la colonna sonora è tutto ciò che non si può descrivere con le parole, con le immagini, con il montaggio».

Dunque, musiche di oggi e musiche di ieri: un mix eccezionale per una serata unica e originale.