Concerti a Roma dal 16 al 22 dicembre: dai Pink Sonic a Briga, Scanu e Guappecarto'

Ultimo aggiornamento: 23:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè una band raffinata, bolognese d'adozione ma di origini calabresi, è legata sia al folk rock che alla canzone d'autore, ha già dodici album al suo attivo, che vivono in un elegante equilibrio fra rock e folk, world music e sapori del sud, e torna a Roma per presentare live il tredicesimo disco: intitolato “Sottomondi”, segna un nuovo cambio di direzione e di stile, rompe la gabbia della canzone dando spazio a momenti e invenzioni folli e lisergiche, ironiche e surreali, in cui l’imprevedibilità e il gioco esaltano il piacere dell’ascolto e la voglia di ballare.Nata a Bologna nei primi anni '90 dall'incontro dicon, il cantautore, tutti studenti calabresi a cui ben presto si sono uniti altri musicisti, dopo mille avventure, tour e concerti la band (Salvatore De Siena, voce, tamburello e chitarra; Amerigo Sirianni, mandolino, chitarra elettrica e voce; Mimmo Crudo, basso;, fisarmonica e fiati;, fisarmonica & organetto;, fiati e voce;, chitarra battente;, batteria) è tornata in sala d’incisione, sensibile come sempre ai temi umani, sociali e ambientali. “Sottomondi” racconta un’umanità caleidoscopica e senza voce, quella dei bambini, delle donne, degli immigrati, degli emarginati, dei canti e delle musiche che faticano a farsi ascoltare ma che servono per vivere, resistere, e a volte cambiare. Nei dieci brani dell’album quei “mondi invisibili” sono in viaggio verso una terra tremante, sofferente ma appassionata e accogliente, schiacciata ma mai rassegnata, pronta a riscattarsi. E nel live i musicisti racconteranno il loro nuovo progetto discografico, proietteranno il loro ultimo videoclip e altre immagini e ovviamente eseguiranno diversi brani dal vivo. Special guest della serata la vocalist jazzNa Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 21.30Vocalist e chitarrista, l’americano, dopo il dream-pop con i Secret Stars, lo slowcore con i Karate, il blues dei Glorytellers, i suoi album solisti e tanti altri progetti paralleli, torna con la sua chitarra acustica e nuove composizioni e revisioni della tradizione folk blues statunitense. Senza amplificatori né sperimentazioni jazzy ma con una ritrovata sensibilità melodica, adesso Farina si applica al recupero diclassiche sonorità alt-country, in prevalenza incentrate sulla chitarra, interpretate secondo la sua personalità e sviluppate attraverso le varie esperienze maturate nel corso degli anni: un omaggio alla tradizione made in Usa e ai suoni più roots.Klang, via Stefano Colonna 9, ore 21Fanno musica da strada, i: nati nel 2004 dall’incontro a Gubbio tra, violinista campano, e, chitarrista di Udine, dopo l’ingresso del primo contrabbassista, Don Carmelo da Pedara (ora sostituito da), e del fisarmonicista lucano, il gruppo ha realizzato la colonna sonora del film indipendente “Uroboro”, scritto e diretto da Madeleine Fischer, per partire subito dopo alla volta di Parigi. Adesso Zingarone, Cosentini, Braga, O'Malamente e il percussionistasono in tour per presentare il nuovo album “Sambol – Amore Migrante”, con uno show unico e emozionante che mette in mostra il loro mondo e le varie sfaccettature della loro musica.«È sempre una grande emozione per noi tornare a casa, ma stavolta la gioia è doppia - dice Zingarone – perché abbiamo una storia meravigliosa da raccontare e da condividere, la storia di una figlia che ha voluto far rivivere le composizioni del padre». La signora Mirjam Sambol Aicardi, dopo aver assistito a un loro concerto, decise di affidare ai Guappecarto' il compito di dare nuova vita alle composizioni di Vladimir Sambol, da lei preziosamente custodite per tanti anni. Sambol dovette abbandonare la sua città natale, Fiume, per via delle tensioni del secondo dopoguerra: intraprese una lunga odissea che lo portò lontano, per territori nuovi e sconosciuti, approdando infine in Svezia dove sua moglie Yone gli diede una figlia, appunto Mirjam. Durante l’esodo Sambol fu armato solo del suo strumento e di un grande amore per la musica, e l’album è dedicato a quell’amore migrante che non teme barriere, viaggia, va al di là dello spazio e del tempo e si tramanda di padre in figlia.Teatro Basilica, piazza di Porta S. Giovanni 10, ore 21alle chitarre manouche eal contrabbasso: sono il, che propone un repertorio di standard jazz e brani della tradizione manouche nello stile di Django Reinhardt. E’ una serata che trasporterà il pubblico nelle atmosfere della Parigi degli anni Trenta e Quaranta, al completo dei virtuosismi e dalla travolgente carica di quello che i francesi chiamano l'Esprit Manouche. I tre musicisti hanno collaborato con alcuni dei maggiori esponenti del gipsy jazz: Moreno Viglione con Angelo Debarre e Samson Schmitt, Augusto Creni con Lollo Mayer e Maurizio Geri, Renato Gattone con Dorado Schmitt e Stochelo Rosenberg.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Il trombettista e vocalist brasiliano, conosciuto anche come Ramiro della band dei Selton, è un ammiratore di Chet Baker, scomparso nel 1988. Secondo Levy senza Chet la bossanova non sarebbe mai esistita: nel primo momento in cui l’ha sentito cantare è tornato ai tempi in cui João Gilberto ascoltò per la prima volta il modo tra l’annoiato e il rilassato con il quale Baker usava la sua voce, sfidando senza nessuna pretesa la tradizione dei crooner dell'epoca. Così è nato il suo progetto nel quale canta i brani di Chet, alla ricerca del suo approccio intimista.Nato nel 1985 a Porto Alegre, nel sud del Brasile, Levy ha camiato il suo nome in Khaled per via delle origini egiziane del padre. Ha vissuto in Brasile fino a 19 anni, poi ha smesso di studiare psicologia per fare un viaggio. E’ passato per Barcellona, dove con Daniel Plentz e Eduardo Stein si è formata la band dei Selton, milanese d'adozione ma dall'anima tropicalista, poi è arrivato in Italia per diplomarsi in canto alla Scuola Civica Jazz di Milano. Il suo "Khaled Levy sings Chet Baker" è il primo progetto solista, nato dalla passione per l'opera del trombettista statunitense, rivisitata in modo contemporaneo.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22e altri sono i protagonisti di una edizione speciale del “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns, una delle più celebri e spiritose partiture del repertorio classico. Composto nel 1886, è una suite definita dall’autore “fantasia zoologica” ed è formata da 14 brani ognuno dei quali dedicato a una specie animale. Per trasformarla in una versione jazzistica salgono sul palco undici musicisti di diversa formazione, capitanati dal duo pianistico formato dalla jazzista Rita Marcotulli e da, musicista di riferimento di Ennio Morricone. Con loro il(Premio Abbiati della critica musicale italiana 2015 come miglior gruppo giovanile),(uno dei migliori percussionisti italiani),(contrabbassista attivo sia nella classica che nel jazz), due giovanissime musiciste già lanciate a livello europeo, la clarinettistae la flautista, il batterista, che prima di ognuno dei piccoli brani del ”Carnevale degli animali” leggerà delle brevi divertenti poesie di Giovanni D’Alò, direttore artistico della IUC. Serata straordinaria, da non mancare.IUC, Aula Magna della Sapienza, piazzale Aldo Moro 5, ore 20.30Protagonisti del nuovo Recording Studio, la rassegna che permette al pubblico di assistere alla registrazione live dei dischi della Parco della Musica Records, stasera sono il contrabbassistae sua figlianel ruolo della vocalist, accompagnati daal pianoforte,alla batteria ealla chitarra. Questa collaborazione fra padre e figlia celebra il passaggio del tempo che mescola passato e futuro, dove il presente, con la sua progettualità, potrebbe anche influenzare il futuro. «Per questo – dicono Giovanni e Jasmine - i ricordi del nostro passato hanno un ruolo determinante e spesso vengono associati alla nostalgia, anche qualora fossero brutti ricordi. Qualcuno ha il potere di ricordare certi eventi come se li rivivesse, ma certamente un conto è vivere i ricordi e un'altro è vivere di ricordi. L'importante è vivere il presente».Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Per la prima volta in concerto a Roma i suoni catturati dalla terra e tramutati in musica. Con(pianoforte),(contrabbasso),(batteria) e(sassofono) ecco “I suoni della Caffarella”, concerto unico nel suo genere nel quale, sulla base di dati elettromagnetici acquisiti in siti geologici, alcuni tra i migliori jazzisti italiani improvviseranno una vera e propria performance estemporanea basata sui suoni estratti della terra. Ad esibirsi il trio di Bonifazi, guest artist il sassofonista siciliano. I geologi dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno trasformato in una sequenza di note la voce della Caffarella, una delle aree verdi più grandi di Roma (132 ettari di verde pubblico) e fra le maggiori aree urbane d'Europa. Le registrazioni sono state affidate al pianista e compositore umbro Federico Bonifazi, che sulla base delle note rilevate dai geologi ha composto e arrangiato tre brani inediti. Altri 3 brani elettronici sono stati arrangiati da, ideatore del progetto assieme a. I musicisti durante il concerto saranno chiamati ad interagire anche improvvisando, con i suoni estratti dal sottosuolo del sito geologico romano, per dare vita ad una esibizione unica e suggestiva.Marmo, piazzale del Verano 71, ore 19Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Per il compleanno di Furio Scarpelli, scomparso nel 2010, vanno in scena le più belle musiche dei film da lui sceneggiati con Age (Agenore Incrocci, morto nel 2005). Rivive la storia del nostro cinema in “Quattro Suites” per un progetto unico dedicato alle colonne sonore della commedia all'italiana: “La grande guerra”, “Sedotta e abbandonata”, “C'eravamo tanto amati”, “Il postino” sono solo alcuni dei film sceneggiati da Age e Scarpelli sulle composizioni di Nino Rota, Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov. La formazione delfa emergere tinte di jazz, swing e bossa nova rievocando le musiche originali: sono il violinista, il violoncellistae la pianista, con gli arrangiamenti diParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Uns sezione di sei sassofoni: è ilche alle 20.30 schiera sul palcoai sax contralto,ai sax tenore eal sax baritono, conal pianoforte,al contrabbasso,alla batteria.E alle 22 è sul palco il trio del bostoniano, 45 anni, uno dei migliori pianisti sulla scena jazz, definito da Jazztime "musicista singolare e provocatore armonico", famoso sia come solista che per le sue collaborazioni con il sassofonista Joshua Redman, con i trombettisti Wynton Marsalis e Nicholas Payton, con il chitarrista Kurt Rosenwinkel, con la vocalist Betty Carter e il trombettista Freddie Hubbard (entrambi scomparsi), ha inciso più di quaranta album, ha un modo di suonare molto dinamico, improvvisa assai bene e si è esibito spesso a Roma. E’ con il contrabbassista newyorkesee con il batterita di Detroit. Domani sera è di scena solo il trio di Goldberg.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera ore 20.30, domani, ore 22Un semplice trio guidato dal batterista(già al fianco di tanti musicisti italiani e internazionali), conalla chitarra eal contrabbasso, si diverte a dare nuove interpretazioni a brani della grande tradizione del jazz tradizionale, utilizzando l’improvvisazione come prerogativa principale.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Il nuovo appuntamento della serie Music Visions avrà come ospite il batterista, compositore, programmatore e insegnante. Il format diracconta in musica quello che emozionalmente può scaturire da due musicisti che ne intervistano un terzo. Non è un vero concerto, ma un racconto che si svolge fra i brani scelti e interpretati dall'artista, con l’obiettivo di approfondire l'approccio allo strumento, la ricerca e le sfumature che sono componenti vitali del percorso di un artista. Il newyorkese John B. Arnold è un musicista professionista da oltre 30 anni. Batterista e compositore (suo nonno era il leggendario Hoagy Carmichael, autore di capolavori come “Stardust”, “Heart & Soul”, “Georgia on My Mind”), ha lavorato come insegnante e performer a Berlino, New York e Roma, vive in Italia e crea concetti innovativi e tecniche per l'evoluzione della batteria applicata alla musica.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Glitornano con il loro tributo alle canzoni di Pino Daniele: al di là di qualsiasi intenzione di fare cover, tutte proposte in versione rigorosamente acustica. Della band, che prende il nome dall’album “Yes I Know My Way” (antologia uscita nel 1998 di vent’anni di successi del cantautore napoletano) fanno parte la vocalist(che interpreta i testi di Pino con originalità ma anche con notevole conoscenza del suo stile vocale),alle chitarre,al contrabbasso,alla batteria e la voce narrante diBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la band del vocalist e chitarrista, conalla chitarra eal basso e alla batteria. Come vi suggeriamo ogni settimana, ospiti e musicisti appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e intervenire.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 21Se n’è andato nel 2013 il grande, al quale è stato dedicato da qualche anno il Ponte della Musica (fra lungotevere Flaminio e lo Stadio del Tennis: da allora si chiama Ponte Trovajoli) e che ha lasciato un’enorme quantità di composizioni per il jazz, la commedia musicale, il cinema, la canzone, la musica sinfonica. Il progetto della serata tributo, con gli arrangiamenti di, fotografa la grande versatilità del compositore romano. In programma celebri commedie musicali e canzoni ma anche lavori classici come estratti dallo “Sconcerto per contrabbasso e archi” e dal Concerto per violino e orchestra intitolato “Puppets”. Con Cavicchi al pianoforte, la violinista, il clarinettistae il contrabbassistaParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21«Un gospel profondo e autentico, che vuole arrivare dritto al cuore di chi ascolta per trasmettere un messaggio di gioia, pace e speranza»: così i, coro on the road dal 1996 diretto da Antonella Cilenti, riassumono la loro musica. Sono un punto di riferimento per il gospel, hanno fatto parte di diversi progetti musicali e collaborato con artisti come Mario Biondi, e oltre a gospel tradizionali e contemporanei si muovono anche nel soul e nel pop. A parte i molti concerti, sono stati protagonisti di tante performance in alcune tra le più importanti chiese e basiliche di Roma.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Il gruppo napoletanoè una solida bluesband che strizza l’occhio a New Orleans e al sound della Louisiana senza mai dimenticare i grandi padri del blues, da Muddy Waters a John Lee Hooker e Freddie King, né i musicisti delle generazioni successive e di sonorità più elettriche come Buddy Guy, Eric Clapton, Ben Harper e così via. Il pubblico romano la conosce bene e stasera la formazione torna nel club di Trastevere. Poco più di un anno fa la band ha registrato proprio al Big Mama l’album live intitolato “Club”, e il vocalist, il chitarrista, il contrabbassistae il batteristalo ripropongono dal vivo insieme ai loro tanti altri successi.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22E’ uscito in ottobre il nuovo album “Original Songs” del cantautore israeliano: scritto a quattro mani con la moglie, il cd viene presentato dal vivo stasera a Roma, prima di un tour italiano. Sono dieci canzoni che si muovono fra black music, soul e folk. «Il disco raccoglie dieci canzoni – dice Sagi, sul palco in duo con Helena - ma preferirei pensarle come storie che ho vissuto e pensieri condivisi con mia moglie. E’ come un raccontarsi e raccontare come il mondo sia cambiato dal nostro incontro in poi, ed è stato facile guardandoci dentro e traendo spunto dalle diversità dei mondi a cui apparteniamo per riunire poi l’ispirazione in una voce unica, che possa parlare a tutti».Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30è il nuovo progetto del chitarrista, che sceglie l'Hammond trio con l’organistae il batteristaper un tributo a Wes Montgomery, uno dei chitarristi storici del jazz, nero, scomparso nel 1968. La band è incentrata sulla discografia dell'icona delle sei corde del jazz americano, ma tutti i brani sono rivisitati dalla formazione, che vuole riportare alla luce la tradizione con un occhio sempre al moderno. Sono di scena stasera e domani, e l’appuntamento di oggi vedrà come special guest la vocalist, che ha alle spalle un ottimo album, “Unusual”, nel quale interpreta una serie di standard del jazz.Charity Cafè, via Panisperna 68, stasera e domani, ore 22Torna il talkshow "Lingue a Sonagli", condotto da Luca Bussoletti e da, che stasera ha come ospiti i(duo della scena indie popolare per le sue canzoni immediate e la scelta di nascondere le facce dentro a scatole di legno),(progetto di, reduce da Rock in Roma, dal largo Venue e dall’ultimo Sanremo Giovani),(fra i cantautori più attivi degli anni zero, arrivato al successo come uno degli autori di “Non mi avete fatto niente” cantato da Fabrizio Moro ed Ermal Meta) e(cantautore, musicista e vocalist con molte collaborazioni, ha anche pubblicato come scrittore il romanzo dal titolo "L'Altare"),Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 21.30sono una band black metal svedese on the road dal 1993. Brutti, sporchi e cattivi, come prescrive il copione, con abiti e costumi adatti all’occasione, fanno parte della seconda ondata di black metal emersa a Stoccolma, e la loro musica e i loro testi si riferiscono al satanismo e all’anti-cristianità. I Dark sono il vocalist, i chitarristie il batterista, nel primi tempi descrivevano soprattutto l'Inferno e Satana, adesso parlano di blasfemia e dintorni. Hanno cambiato la formazione tante volte (nel 2014 se n’è andato il vocalist Emperor Magus Caligula, ovvero Magnus "Masse" Broberg, che sosteneva di avere un suo contatto diretto con Belzebù), hanno alle spalle sei album (l’ultimo, “Where Shadows Forever Reign”, è del 2016), continuano a preferire temi apocalittici o inneggianti alla perversione e alla violenza. Musicalmente la band propone un black metal di stampo tipicamente svedese sulla falsariga dei connazionali Marduk, gruppo il cui nome, per intenderci, deriva dalla divinità babilonese Marduk, patrono della città di Babilonia e dio del Caos. Si comincia presto perché aprono tre altre band: sono i tedeschie due formazioni romane, ie gliOrion Live Club, viale J. F. Kennedy 52, ore 20La musica del patrimonio tradizionale pugliese tradotta in chiave jazz: la offre, progetto del pianista e compositore. Il repertorio propone brani originali di Morelli ispirati allo spirito della musica folk pugliese e della pizzica e qualche brano dell'antica tradizione, per un incontro fra jazz e folk. Nel corso del concerto ci saranno momenti di puro jazz, con reinterpretazioni degli stilemi della musica folk, fino a momenti di danza collettiva con il pubblico coinvolto in una festa. Con Morelli il vocalist e chitarristaal contrabbasso ealla batteria, special guest la vocalist, anche al tamburello e all’ukulele.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21, “i sei sporchi”, sono altrettanti musicisti ma pulitissimi e fra i migliori sulla scena del nostro jazz, cioè il sassofonista, il trombettista, il trombonista, il pianista Claudio Filippini, il contrabbassistae il batterista, e presentano il loro primo album intitolato con il nome del gruppo e uscito a gennaio. Sono tutti brani originali con un forte impatto ritmico, ma al tempo stesso conditi da melodia e orecchiabilità, e mescolano jazz, rhythm & blues, funk e contaminazioni afro, abilmente fuse dai sei musicisti. Il risultato è un interplay che lascia emergere la stima reciproca e la sintonia che li tiene insieme.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 22Il venerdì al club romano è in cartellone il sassofonista, oggi con il suo quartetto e un repertorio che ripropone il dixieland e il New Orleans sound, su arrangiamenti originali di Pellini. Esperto di jazz classico e di swing degli anni 1920-40, lo stile del musicista s’ispira ai fraseggi del sax di Lester Young e della cornetta del leggenario Bix Beiderbecke. Con lui suonano(piano),(contrabbasso) e(batteria).Gregory, via Gregoriana 54a, ore 22«Il raggiungimento dei 10 anni di carriera, per un artista che si é affacciato al mondo della musica a soli 20 anni nel 2010, è un grande privilegio e già di per sé un riconoscimento. Ho deciso così di portare con me sul palco solo Mario Romano, il chitarrista con cui ho iniziato questo percorso tanti anni fa e dal quale non mi sono mai separato. É da considerarsi un concerto in duo a tutti gli effetti»: così Briga, il rapper romano Mattia Bellegrandi, 30 anni compiuti a gennaio, cresciuto fra la capitale, Parigi, la Danimarca (è lì che ha cominciato a fare rap) e la Spagna, annuncia il suo "Xmas Concert" al teatro Centrale. Ha avuto un successo dietro l’altro, i suoi tour nei negozi sono affollatissimi («Mi danno grandi emozioni e non smetterò mai di ringraziare i fan per tutto il loro calore»), i suoi video registrano un record di clic e ama i concerti dal vivo, dove, spiega, «le emozioni si toccano con mano». Briga ha collaborato on tanti artisti, da Antonello Venditti a Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio, Boosta, Emma Marrone, Patty Pravo. A maggio ha presentato l’ultimo album “Il rumore dei sogni”, 24 brani di cui alcuni live e tre pezzi inediti ("Sesso", "Influencer" e "Un po' come la vita", proposta a Sanremo insieme a Patty), ma già sta lavorando al prossimo disco.Teatro Centrale, via Celsa 6, ore 22e i suoisono una band che mescola funk, soul e rhythm & blues e rilegge il repertorio di James Brown, Aretha Franklyn, Marvin Gaye, Ray Charles e tante altre star per una serata di trascinante black music. Con la leader (la vocalist) ci sono(basso),(batteria),(chitarra),(tastiere),(sax contralto),(sax tenore) e(tromba). Offrono un live tutto da ballare.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Al Cotton Club, com’è ormai tradizione, il venerdì è di scena lo swing di Emanuele Urso, clarinettista e batterista alla testa della sua big band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettista, il sassofonista,il trombonistaal piano,alla chitarra,al contrabbasso, Giovanni Cicchirillo alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 22.30Il progetto, che riporta il mito dei Pink Flyd sui palchi europei più importanti, nasce nel 2011, e l’anima dell’iniziativa è il chitarrista e vocalist. Il musicista da oltre venti anni vive con 33 gatti in alta montagna, appartato dal mondo, e nella sua piena solitudine si dedica giorno e notte alla perenne e inesauribile ricerca del sound perfetto. La sua casa, colma di amplificatori, chitarre e diavolerie di ogni tipo, diventa così lo scenario ideale e suggestivo per la scoperta dell’anima e del sound di David Gilmour. Pavananda, con la sua direzione artistica maniacale, la scelta accurata dei musicisti, le luci e i laser da lui stesso programmati e l’immancabile cerchio del diametro di 5 metri sul quale vengono proiettate immagini oniriche e disegni, rendono lo show uno spettacolo unico ed esaltante. Al suo fianco ci sono il batterista, il bassista e vocalist, il tastierista, il sassofonista, il chitarristae le voci di, tutti insieme per un grande spettacolo.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Il percussionistae il trombonistasono due dei musicisti che per primi, negli anni ’70, hanno fatto conoscere la musica sperimentale, il free jazz e l'improvvisazione. Hanno fondato diversi gruppi e lavorato con i più importanti compositori di quel periodo, vedi l’orchestra formata in Emilia e composta tra gli altri da Steve Lacy, Evan Parker e Alvin Curran, i concerti londinesi con Evan Parker e Henry Kaiser e quelli parigini con Stu Martin. La collaborazione continua fino alla registrazione di “Moot”, album che rimane una delle pietre miliari della musica improvvisata europea. Adesso ricostituiscono il duo che ha un nuovo tessuto sonoro per l'esteso uso dell'elettronica di Centazzo e gli innumerevoli nuovi strumenti di Schiaffini. Roba di classe.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Torna sulla scena il rock demenziale dei, band che gioca sporco su sesso & dintorni: sono il vocalist(detto Ceppaflex), il chitarrista(detto Sbohr), i bassisti(detto Zebuleb) e, il batterista(detto Spermon) e le voci di. On the road da oltre un quarto di secolo, il gruppo si è imposto come una band di culto nell'ambito della scena musicale romana e laziale, nonché in generale per quanto concerne la "comedy music" italiana (così Freak Antony definiva l'opera di gruppi i cui testi sono caratterizzati da una comicità estrema e surreale, ovvero demenziale), ha inciso diversi album (l’ultimo, del 2008, s’intitola “Coito ergo sum”) e ha un record: fin dai primi anni 2000 ha rinunciato ai diritti d’autore e ha cominciato a offrire gratuitamente i suoi dischi online sul sito www.prophilax.it dove potete scaricarli a volontà. Special guest della serata la band romana dei, che si distingue nel panorama musicale underground per i suoi testi ad alto contenuto blasfemo e anticlericale.Orion Live Club, viale J. F. Kennedy 52, ore 22Torna il cantautore sardo, che un anno fa ha festeggiato il decennale della sua carriera con l’album “Dieci”, alle prese col suo tradizionale concerto di Natale, che quest’anno si chiama “Christmas Edition”. E’ l’ottavo appuntamento natalizio con Scanu, che anche quest’anno propone in versione acustica «un viaggio in musica attraverso i ricordi, i sogni e i desideri: un concerto che lo scopo di far riaffiorare alla mente emozioni che solo il Natale sa suscitare perché per sognare, in fondo, non è mai troppo tardi». Al suo fianco suonanoalle tastiere,alle chitarre eai cori.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21“Jazz Christmas Songs” è una raffinata rivisitazione in chiave jazzistica delle più famose canzoni della tradizione natalizia, da “Jingle Bells” a “White Christmas”, passando per “Let It Snow” e per tutti gli standard jazz che nonostante non siano stati intenzionalmente scritti per il Natale ne fanno ormai parte. Sono arrangiate e suonate dall’, gruppo formato daal pianoforte,al sassofono,al contrabbasso ealla batteria, con la partecipazione della vocalist Francesca Ciommei. Il concerto “Jazz Christmas Songs” sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22«Ho commesso un sogno che suona più o meno così»: con queste esatte paroledescrive il suo ultimo album “Beauty at Closing Time”, già presentato in primavera e di scena anche stasera. Il cantautore, chitarrista e producer, che ha alle spalle colonne sonore per il teatro, progetti di musica elettronica, un tributo a Nick Drake, concerti e sperimentazioni, ha un sound folk e offre undici brani tutti in inglese. Per lui l’album è «un disco che sa attraversare il tempo, un viaggio alla ricerca della bellezza, intesa come l’inevitabile e doveroso gesto rivoluzionario dell’uomo che trova nella musica un suono profondo ed evocativo».Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22La vocalist, il sassofonista, il batterista, il bassista, il tastierista, il percussionista, il trombettistae il chitarristasono gli, band fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, che tiene viva la tradizione della disco music proponendo e incidendo una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e Europa quella disco che era suonata da band come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri. Presentano anche il loro ultimo singolo “You”.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Torna a Roma un chitarrista doc: è, romano, che ama il jazz ma anche la musica brasiliana: ha vissuto a lungo nel paese sudamericano e il risultato della sua permanenza è il brasilian jazz, un cocktail di linguaggio bebop con swing brasileiro, un suggestivo percorso che esplora ritmi che vanno dalla bossanova al samba, al baiao e via di questo passo. Il suo repertorio si basa su composizioni di Antonio Carlos Jobim, Milton Nascimento, Mauricio Einhorn, João Donato, Marcos Valle, ma non manca qualche brano italiano riadattato per l’occasione.Ha collaborato con tante star, da Chet Baker a George Coleman, Billy Smith, David Sanborn, George Garzone, Tony Scott, Jim Hall, Bucky Pizzarelli, Bobby Durham, Joe Pass, Bruno Martino, Rosario Giuliani, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai,Francesca Sortino, Nunzio Rotondo, Roberto Gatto, Romano Mussolini, Massimo Urbani. Stavolta è inseme al suo, conall’organo Hammond,ai sassofoni e al flauto ealla batteria, e propone il suo mix di Brasile e improvvisazione jazzistica.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Una notte di rock e blues con la band(il vocalist, il chitarrista, il pianista e contrabbassistae il batterista) che presenta un tributo semi-elettrico a The Doors, proposto per l'occasione nella chiave di lettura più blues e intimista. La formazione grazie alla strumentazione vintage ripropone fedelmente le sonorità dei Doors, ma stavolta propone una versione semi-elettrica, con l’obiettivo di far rivivere le atmosfere musicali degli anni in cui Jim Morrison e la sua band cominciarono a mettere in discussione le regole della loro società contemporanea con una musica rivoluzionaria e con testi poetici pieni di incitazioni.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22E’ ormai una tradizione il cosiddetto "Concerto Natalino" di, il cantautore, che torna al club per fare gli auguri di Natale in quartetto con la chitarra e i live electronics di, le tastiere die il basso di. Saliranno sul palco anche due ospiti speciali, ancora a sorpresa, per una serata che mescola diverso stili, a cominciare dall’electroswing: il suo prodotto preferito.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Comincia oggi il, il più importante festival gospel europeo, nel quale vengono presentati alcuni dei migliori gruppi di spiritual e gospel provenienti dagli Stati Uniti. Diretto da, è arrivato alla sua ventiquattresima edizione, e ci accompagnerà fino al 31 dicembre. Apre la rassegna un doppio live del, formazione che con quattordici dischi al suo attivo è da anni e anni ai vertici del gradimento del pubblico e del riconoscimento della critica. La band completa vede in scena circa ottanta elementi, alcuni dei quali solisti di assoluto valore con produzioni discografiche proprie e riconoscimenti ai massimi livelli della musica gospel e soul. Per il tour in Italia sono stati selezionati 13 elementi dalla formazione originale. Fondato nel 1998 da James C. Chambers, dal 1994 la presidenza dell’ensemble è passata ae la direzione musicale del coro a, produttore e compositore molto conosciuto.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 17.30 e ore 21On the road da un quarto di secolo, isono un gruppo vocale godibilissimo che arrangia in versione molto personale i grandi standard del jazz e parecchi brani originali, e la cui formula unisce jazz, swing, mediterraneità, tradizione italiana e ora standard natalizi. Hanno dato concerti in mezzo mondo, da New Orleans a Pyongyang, dalla Svizzera all’Inghilterra o al Lussemburgo e stasera tornano live. Sono il vocalist e pianistae le voci di, e i loro concerti sono sempre saporiti e di qualità.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Una band romana nata a Venice, California, e ormai famosa all’estero: sono i(Gesù era un senzatetto), cioè(voce e chitarra),(chitarra e tastiere),(basso) e(batteria). Fra rock ed elettronica, tornano sulle scene con “Jesus was Homeless Intimate Live Experience”, un ciclo di concerti in contesti inconsueti e suggestivi, per lanciare il nuovo progetto con 3 inediti, “Dead”, “Reality Check” e “Nightdriver”, e una nuova cover, “So Slow”, in arrivo nel febbraio 2020. La performance è nel quadro di “15 Sfumature di Celebrità, per Andy Warhol’s Factory - Opening Exhibition”: un omaggio a una vera e propria rivoluzione artistica guidata da un genio, con l’esposizione di alcune storiche edizioni di serigrafie di Andy Warhol, oltre 60 opere tra le quali i soggetti più famosi, come Marilyn e la Gioconda, in un salto temporale per rivivere il fermento culturale degli anni 60 a New York, nella Silver Factory di Andy Warhol.Contemporary Cluster, via dei Barbieri 6, ore 22“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e offre una lezione di ballo a cura delle migliori scuole di ballo della città e il concerto dei, formazione romana jump-blues & swing che di nuovo ha solo il nome, visto che ne fanno parte musicisti molto conosciuti della scena romana e non solo: il vocalist e pianistaalla chitarra,al contrabbasso ealla batteria.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22E’ un appuntamento fisso della domenica l’del club del Pigneto, laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader, dal chitarristae dal contrabbassista, in programma ogni due domeniche. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana. Più di una jam session, una vera e propria scuola di musica a palco aperto dove non mancano le incursioni di chi balla il lindy hop.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22è un duo nato nel 2014 e già affermato nel giro blues della capitale. Il vocalist e chitarristae l’armonicistapropongono blues, boogie, swing e rhythm & blues anni 50', inspirandosi a maestri come Willie Dixon, Little Walter, Magic Sam, Jimmy Reed e ad artisti più moderni come Paladins, Fabulous Thunderbirds, Nick Curran, Jimmie Vaughan, Robert Cray. Reduci anche da esperienze all'estero, i Power Shakers sono specializzati nel riprodurre il groove e il sound della black music americana e del blues.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30