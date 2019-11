Concerti a Roma: da Moonlight Benjamin a Fatoumata Diawara, da Sakamoto & Noto a Mengoni, a Gary Bartz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Americano di Chehalis, stato di Washington, figlio di un trombettista e di una pianista, 79 anni compiuti a marzo, il chitarristaè uno di quei musicisti dai quali molti colleghi di mezzo mondo dovrebbero andare a lezione: oltre alla tecnica, al talento e alla passione, è uno dei pochi che hanno tante idee, sempre nuove e mai confuse, e che quando suonano ti catturano subito. Ormai di casa in Italia (ha collaborato e fatto dischi con Aires Tango, Pino Daniele, il trombettista Paolo Fresu...) è un vero innovatore, sperimentatore e esploratore, si muove fra jazz, world e fusion e fa una musica libera da ogni compromesso.Già leader degli storici Oregon, nei suoi concerti da solista regala live trascinanti anche se è lui stesso a farsi da sezione ritmica, alternando chitarra classica, elettrica e a 12 corde e usandone le casse come strumenti da percuotere (come fa un altro grande, l’australiano Tommy Emmanuel, di una generazione più giovane) e nella scaletta (l’improvvisazione è il suo asso nella manica, anche nella lista dei pezzi da proporre) non mancheranno i brani di “My Foolish Heart”, suo ultimo album del 2017. Se vi va di scoprire un modo originale e diverso dal solito di sfuggire alle regole Ralph è riconosciuto come uno dei migliori solisti del mondo e il suo modo di mescolare melodia e improvvisazione è inimitabile.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21On the road dal 1970 (il primo album, “Storia di un minuto”, è del 1972, il diciassettesimo, uscito a ottobre 2017, è “Emotional Tattoos” e offre 22 brani), la, o meglio la, è la band che ha attraversato quasi mezzo secolo della nostra rock story e ne ha viste di tutti i colori, compreso un leggendario tour che fece nel 1978 con Fabrizio De Andrè. Adesso schiera due dei fondatori, il batterista e vocaliste il bassista, insieme al violinista e multistrumentistae altri musicisti, da(batteria) a(tastiere),(chitarra) e(tastiere, chitarra).A quarant’anni dall’uscita di “Fabrizio de André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del cantautore, la band ripropone il suo “PFM canta De André Anniversary Tour”, omaggio a quella splendida serie di concerti, e lo fa con due special guest:, chitarrista storico di Faber, e il tastierista, altro musicista doc. Se amate il rock, se amate De Andrè e se amate la buona musica, per voi è un’occasione da non perdere. Apre la serata, cioè, meglio nota come Arpa Rock: eseguirà tre brani di De Andrè.Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 21Che può succedere in una serata aperta e libera conin palcoscenico? Di tutto, anche perché “An Evening with Manuel Agnelli” è uno spettacolo unico, che ha già avuto un bel successo e che revedrà il rocker in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico: brani del repertorio degli Afterhours in versioni inedite si alterneranno a cover, a brani strumentali di varia estrazione e alle letture che hanno ispirato la sua poetica, in uno spettacolo che unisce la musica, la letteratura, il racconto nelle sue mille sfaccettature e il dialogo col pubblico. Manuel sarà affiancato da, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo partner ormai da molti anni in numerosi progetti.Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, ore 21Una serata sull’onda del buon vecchio e inarrestabile swing: ecco, per la serie Monday Hot Jazz, l’appuntamento con. Accanto a Polosa, pianista dalle molteplici esperienze (dal ragtime allo stride piano, dal dixieland allo swing e al bebop), suonano il trombettista, il contrabbassistae il batterista. Special guest del concerto il chitarristaFonclea, via Crescenzio 82a, ore 22alle chitarre manouche eal contrabbasso: sono il, che propone un repertorio di standard jazz e brani della tradizione manouche nello stile di Django Reinhardt. E’ una serata che trasporterà il pubblico nelle atmosfere della Parigi degli anni Trenta e Quaranta. I tre musicisti hanno collaborato con alcuni dei maggiori esponenti del gipsy jazz: Moreno Viglione con Angelo Debarre e Samson Schmitt, Augusto Creni con Lollo Mayer e Maurizio Geri, Renato Gattone con Dorado Schmitt e Stochelo Rosenberg.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Si chiama "Swing Tropical" il quartetto del clarinettista e sassofonistache ritorna stasera. Considerato uno dei migliori solisti della scena mainstream e da un quarto di secolo elemento fisso nella band di Paolo Conte, una doppia garanzia sulla sua bravura e creatività, Velotti offre un viaggio nel classic jazz, dalle pigre atmosfere di New Orleans alle notti di New York, dai blues di Chicago alle suggestioni caraibiche e sudamericane di choro e habanera, dalle melodie statunitensi al groove di tanti brani originali. Il tutto insieme alla chitarra a 7 corde e alla voce di, al contrabbasso die alla batteria diAlexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Il vocalist, pianista e arrangiatorecanta con la sua voce da crooner brani della tradizione jazz americana, di autori come Cole Porter, Duke Ellington, George & Ira Gerswin, il tutto per pianoforte, voce e il contrabbasso diElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Una voce soul, testi crudi, ritmiche coinvolgenti, un mix di folk e rock che colpisce subito: ecco in poche parole, americana di Vernon, cittadina dell’Iowa, cantautrice e chitarrista fin da quando era adolescente. E’ cresciuta nella comunità di artisti e scrittori di Iowa City, ha studiato francese e spagnolo, è stata influenzata da artisti come Alabama Shakes, Joni Mitchell, Sharon Van Etten, Stevie Nicks, Angel Olsen e Lake Street Dive, nelle sue canzoni racconta storie fra dolce e amaro e sbarca a Roma per presentare il suo ultimo album "A Million Miles Away".The Yellow Bar, via Palestro 40, stasera e domani, ore 22Il vocalist e chitarrista, annata 1967, statunitense di Opelika, Alabama, si muove fra rock, folk, country, bayou blues alla Howlin Wolf e tanto New Orleans soul. E’ un cantautore ma anche un cantastorie, ha una voce molto personale, si è già esibito in Italia e nei live mescola i suoi brani a racconti di storie di vita vera e selvaggia, ambientati tra la Louisiana di New Orleans e la natìa Alabama. Musica, aneddoti, avventure al limite dell'assurdo e personaggi estremi, figli di una realtà a metà strada tra il grottesco e il radicale, sono gli ingredienti di un paio d’ore di spettacolo. Con sette album alle spalle (più i due incisi col supergruppo Willie Sugarcapps, del quale fa parte), Grayson è l'autore di "A Love Song for Bobby Long", canzone scritta per l'omonimo film del 2004 diretto da Shainee Gabel e interpretato da John Travolta e Scarlett Johansson, nel quale ha anche recitato una piccola parte. Al suo fianco nel tour europeo suonano il chitarrista rock romagnolo, la bassistae la batteristaLe Mura, via di Porta Labicana 24, ore 22Cantautore, ma anche enologo e produttore di vinoè il vincitore per il 2019 della targa intitolata a Pierangelo Bertoli, ha scritto e cantato con Bobby Solo, Enzo Iacchetti, Zucchero e Roberto Piumini, ha alle spalle il Premio Lauzi 2018 e il concerto del Primo Maggio e a gennaio è uscito il suo album “Futuro Remoto”, scelto dalla Fondazione Amedeo Modigliani (dopo aver ascoltato il brano intitolato appunto “Modigliani”) per suonare alle prossime mostre di Liverpool 2019, Livorno 2020 e Miami 2021. Collabora con l’Associazione Officine Buone con concerti di volontariato negli ospedali per le persone affette da gravi malattie.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22è una performance di musica e cucina: un concerto che puoi mangiare, una cena che puoi ascoltare, un progetto che fonde l’arte della cucina con la musica elettronica, nel quale suoni, profumi e sapori si intrecciano per creare un’atmosfera unica.(che ruba i suoni alla cucina e li usa per comporre musica espressa, manipola ritmi e melodie che accompagnano i piatti e si fondono con i profumi),(poeta, cantante e uomo di cucina, manipola spezie e sapori, prepara ricette rubate in giro per il mondo, formato nelle cucine della tradizione emiliana) e(come fonico ha studiato l’intreccio di microfoni per campionare ogni gesto dell’atto del cucinare, come sommelier sceglie i vini adatti per la serata) e vi offrono il primo concerto che puoi mangiare.Immaginate di vedere un cuoco cucinare dei bellissimi piatti davanti ai vostri occhi, sentire i rumori della preparazione che riempiono la stanza e che lentamente si trasformano, si sommano e diventano musica, mentre le pietanze si compongono e diventano piccoli assaggi che vi coinvolgono in un’esperienza multisensoriale. Ingredienti genuini, piatti curiosi, spezie rubate in tanti viaggi, odori, melodie, colori e sperimentazione sono gli elementi che compongono la performance: una degustazione di quattro portate e un concerto di quattro composizioni.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22, meglio noto come, è un rapper nato in Italia ma cresciuto a Addis Abeba, in Etiopia, terra di origine del padre. Lì ha trascorso i suoi primi vent’anni frequentando una scuola italiana e quindi parlando sia la lingua delle sue radici che l’inglese. Poi si è trasferito a Bologna e per tre anni si è esibito passando dal freestyle per le strade della città fino a calcare il palco del Montreux Jazz Festival. Lo scorso aprile è uscito il suo primo singolo “Floppy”, un progetto che attraverso l’incontro di diverse lingue e culture si rivela significativo nel mondo del nostro rap. Insomma, Avex è uno dei giovani italiani di seconda generazione. Il suo EP d’esordio “Black Lion”, pubblicato a settembre, offre sei brani, ognuno dei quali mostra un lato musicalmente diverso. La disinvoltura nel passare da italiano a inglese abbatte i confini culturali e musicali, confermando la sua abilità nel muoversi trasversalmente e con scioltezza fra trap e un cantato fatto di dinamiche soul e rhythm & blues.Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55, ore 20“Dreamin’” è un percorso narrativo che nella musica del compositore e contrabbassistae nei testi scritti dalla vocalistesprime sonorità dalle memorie classiche e echi etnici caratterizzati da un feeling schiettamente jazzistico. I due musicisti, in quintetto con il sassofonista, il chitarristae il batterista, propongono un dialogo e un contrappunto con le altre voci su varii brani, dal clima prevalentemente fusion di “Keep on Dreamin” o acustico di “Chitarra Bagnata” al minimalista “Ever and Ever”, ai baroccheggianti “L’Organetto di Bach Senior” e “Pianto Siciliano”, al rock progressive di “Settecannoli” fino al blues di “Mea Culpa, Tua Culpa”, il tutto in un linguaggio particolarmente originale.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22La vocalist, il pianistaalla batteria e alle percussioni sono ile propongono un progetto che ha come punto di incontro la passione per la cultura tradizionale brasiliana e i suoi ritmi: bossanova, samba, canção, frevo, baião. In repertorio brani dei maggiori autori, da Antônio Carlos Jobim a Caetano Veloso, da Gilberto Gil a Ivan Lins, e quelli resi celebri dalle migliori interpreti come Simone Bittencourt de Oliveira, Gal Costa, Rosa Passos, Nana Caymmi, Maria Rita e molte altre.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Musicista, cantautore, pittore e architetto,spazia nei più svariati ambiti artistici, indirizzandosi a un’idea di arte “totale” e “totalizzante”. Frontman del progetto musicale Fluido Ligneo (quattro album pubblicati), negli ultimi anni si esibisce prevalentemente in versione one man band (voce, chitarra, percussioni a pedale), portando in scena, con il suo talento di uomo-orchestra, un background musicale semopre aperto alla contaminazione e alla ricerca di nuove suggestioni.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la band, con il vocalistall’armonica eal piano & kazoompet. Come vi ricordiamo ogni settimana, ospiti e musicisti appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e intervenire.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 21La ricca tradizione musicale di Haiti è stata per anni messa in ombra dalla presenza della vicina Cuba, ma oggi sono sempre di più i musicisti che fanno conoscere lo splendido patrimonio musicale dell’isola sconvolta nel 2010 da un violento terremoto. Una delle star è la vocalist, che appartiene alla nuova generazione di artisti e sta facendo parlare di sé proponendo un'affascinante miscela di musica haitiana, rock, blues e jazz. Canta in creolo e francese (ma anche in inglese) e nei testi delle sue canzoni denuncia le condizioni di sfruttamento e la mancanza di libertà del suo paese, riflettendo l’immagine di un’artista che si interroga sulla sua identità di figlia della diaspora, di iniziata alla religione voodoo e di musicista cosmopolita.«Tutto è cominciato – racconta – con le melodie che avevo nel cuore fin da piccola, ispirate dalle mie origini haitiane. Canto da quando ero una bambina e col tempo sono passata attraversi diversi progetti, tutti legati agli incontri con altri musicisti. Il mio terzo e nuovo album “Siltane”, per esempio, è nato dal lavoro fatto insieme al chitarrista Matthis Pascaud. Il mix di musica haitiana, jazz, blues e rock viene dalle tante esperienze che ho avuto. Non avrei mai pensato di essere anche una rocker, però l’idea mi piace, e mi piace il fatto di poterla portare liberamente su un palcoscenico».Da dove vengono le sue canzoni? «Dalla mia isola, dalla situazione politica e economica del popolo haitiano, di come il mondo intero ignori Haiti, senza sapere che la nostra gente è stata la prima a ribellarsi contro la schiavitù e a costituire la prima repubblica del mondo fatta e guidata da neri. Le mie canzoni sono una critica alla situazione, ma anche una speranza: se il mondo apre gli occhi può aiutarci davvero». Trasferita in Francia, Moonlight ha da poco pubblicato il suo “Siltane” con il quale ha sorpreso e conquistato il pubblico del WOMEX. E’ un personaggio di primo piano, dalla vocalità affascinante, e nei concerti suonano al suo fianco i chitarristi, il bassistae il batteristaAlcazar, via Cardinal Merry Del Val 14, ore 21.30Dieci anni fa vennero a roma gli americani, ottimo duo elettronico di New Orleans formato da, ma dopo la scomparsa di Cooper (morto nel gennaio precedente) erano rappresentati dal solo Joshua, che offriva live diversi remix nei quali rielaborava, in un interessante cocktail di electro, glitch, trip hop e rhythm & blues, diversi brani di Nine Inch Nails, A Perfect Circle, David Bowie e così via, nonché l’ultimo album di allora, ”Immolate Yourself”. Oggi, un decennio dopo, è Eustis a tornare in Europa per promuovere “Dreams Are Not Enough”, il nuovo disco di Telefon Tel Aviv. L’artista di Chicago sarà al Monk per Manifesto, accompagnato nella performance dai visuals di, già al suo fianco nel progetto “Second Woman”.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 20Ilnasce a metà del 2014 dall’idea di tre giovani romani doc uniti dalla passione per la canzone d’autore e della tradizione. Il nome del trio non arriva a caso, perché i suoi componenti vengono da tre dei monti di Roma: il vocalistè di Monte Mario,, chitarrista, è di Monte Sacro,, mandolinista, è di Monte Verde, e i tre rendono omaggio anche al Rione Monti, uno dei quartieri storici della capitale. Dall’estate del 2018 Emanuele De Simone viene sostituito al mandolino (e al pianoforte) da(che viene da un altro monte di Roma, la Montagnola) con il quale si instaura da subito un clima di rinnovata energia. La band parte da un’attenta ricerca sulle origini della canzone romana e affronta i grandi temi della tradizione popolare, cercando di restituirne la sonorità originaria fatta di voce, chitarra e mandolino. In repertorio brani inediti e originali, scritti dal trio, nei quali nuove sonorità si fondono con contenuti attuali raccontando quella “romanità” viva, tangibile e molto spesso contraddittoria, fatta di passione e sentimenti, goliardia e cinismo.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22, nato e cresciuto a Boston, Massachusetts, ma di origini calabresi, viene considerato uno dei migliori sassofonisti al mondo: si è diplomato al famoso Berklee College of Music, ha elaborato un sistema d’improvvisazione denominato "approccio triadico cromatico”, ha collaborato con Joshua Redman, Branford Marsalis, Kenny Barron, Danny Gottlieb, John Patitucci, Bill Stewart, Joe Lovano, Gary Peacock, Cecil McBee, Dave Holland e mille altre star ed è un membro dei Fringe, un trio jazz fondato nel 1972 che comprende il bassista John Lockwood e il batterista Bob Gullotti. Torna a Roma per due serate con il suo sax tenore e la sua ultima band: il sassofonista, il contrabbassistae il batterista. Roba buona.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani sera, ore 22Blues, soul, funk e electric jazz sono gli ingredienti che offre la nuova band del chitarrista, quella dei, che vede in scena il vocalist e tastierista, il contrabbassistae il batterista. Musicalmente ispirato dal blues e in particolare da Jimi Hendrix, Panico è un chitarrista eclettico e di grande spessore, a suo agio in qualunque contesto. In scaletta hit di band come Blue Noise e Blue Messengers, e riletture di classici del blues (di Robert Johnson e Jimmy Reed), del soul (di Eddie Floyd, Stevie Wonder, Ray Charles) e del funk (composizioni di Allen Toussaint, Sly Stone e Temptations).Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22"Canzonette morali" è il lavoro discografico di, conosciuto come cronista e commentatore politico per Sky tg24 e per la prima volta in versione live all’Auditorium. Canzone d’autore, progressive rock e impianto musicale importante: sono le caratteristiche dei brani dell’album, interamente composti da lui. Nel disco sono ospiti due voci femminili: Giorgia su “Pensieri dalla zattera” e Susanna Stivali in “Pioggia dolce”. Leoni lo presenta dal vivo con(tastiere e computer programming),(chitarre),(basso e contrabbasso) e(batteria).Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il nuovo progetto del chitarristaè un nuovo modo di proporre musica rispettando la tradizione afro-americana e lasciando ampio spazio alle contaminazioni con la musica mediterranea e allo spirito free che il quartetto suona. Con lui suonano il sassofonista, il bassistae il batterista, tutti già collaboratori di band e cantautori. “Bagaria” è il loro ultimo lalbum.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30S’intitola “Senso” il nuovo album del cantautore salernitano. Laureato in Filosofia con una tesi su Fabrizio De Andrè, è cresciuto ascoltando arie d’opera, Luigi Tenco, Jeff Buckley, e dalla madre (De Curtis, discendente del principe Antonio, cioè Totò, e docente di Storia dell’arte) ha ereditato sensibilità artistica e doti vocali. Ha aperto concerti di Rufus Wainwright, Avion Travel, Marlene Kuntz, Musica Nuda, Paolo Jannacci, Niccolò Fabi, Levante, e adesso presenta il disco, che definisce «un album d’altri tempi, registrato in presa diretta e in analogico con un ensemble da camera ma visceralmente contemporaneo»: sono nove canzoni d’amore e d’abbandono, oniriche, malinconiche, più un omaggio a Verdi, il tutto con gli arrangiamenti di Roberto Esposito e Giovanni Rago.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22“What's New” è il titolo di un famoso standard del 1939 del contrabbassista Bob Haggart, al quale la vocalistsi ispira per un progetto che parte dal jazz tradizionale per poi muoversi nella musica brasiliana e in stili più sperimentali. Interprete e compositrice, Vitale calca le scene del jazz italiano dagli inizi degli anni ’90, ha lavorato con tanti musicisti, ha inciso sei album, l’ultimo dei quali, “Hand Luggage”, con la formazione Ajugada Quartet. E’ in concerto con il chitarristae il contrabbassista, special guest la sassofonistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Trionfatore di X Factor, vincitore di tanti premi, on the road dal 2009, quando uscì il suo primo disco “Dove si vola”,è uno che non si ferma mai. In questi giorni sta girando l’Italia con il suo tour partito la scorsa primavera da Torino che prende il nome dall’ultimo album “Atlantico”, il cui successo (il disco è già doppio platino) fa registrare ai live un tutto esaurito dietro l’altro. Lo trovate stasera al Palasport, in concerto con la sua chitarra, la sua band e una scaletta che comprende i pezzi più recenti e i suoi successi, tutti brani che il pubblico, come da copione, canta regolarmente in coro con lui. Mengoni ha cominciato da bambino con il karaoke, è cresciuto ascoltando di tutto, dal pop al rhythm & blues, dal soul al rock, si è fatto le ossa nei piccoli club, adora il brit-pop e i Beatles sono la band che lo ha influenzato maggiormente.«Con questo album – dice – ho voluto ricominciare da capo, forzarmi alla solitudine e al silenzio per prendere nuovi input e viaggiare in svariate zone del mondo, come l'America meridionale, il Medio Oriente e l'Africa, per esplorare le varie sonorità e influenze musicali confluite nei quindici brani del disco. Sono andato a cercare il contrasto con la mia vita di sempre, cercando esperienze mai provate prima e che non immaginavo neanche: ho girato Cuba in autostop, andando a ricercare i suoni della tradizione salsera e rumbera, e poi a New York, dove mi sono sentito solo in una città dal melting pot incredibile». E sul nuovo tour spiega che «sono un assiduo frequentatore di concerti: per me seguire la crescita della dimensione del live non è solo un dovere, ma sempre un vero piacere. Anni fa rimasi folgorato da uno show dei Talking Heads, forse nasce proprio da lì il mio desiderio di creare uno show che si trasforma».E questo concerto è diviso in tre parti: nella prima prevale il bianco e nero per evidenziare la linearità del palco, nella seconda i colori invadono la scena e nella terza, in un crescendo, si arriva alla totalità dello show. Insomma, Mengoni è uno ok, offre una performance viva e piena di energia, e con lui suonano(piano, tastiere e direzione musicale),(chitarre),(basso),(batteria),(percussioni) e le voci diPalazzo dello Sport, piazzale Pier Luigi Nervi 1, ore 21Il sassofonista, americano di Baltimora, annata 1940, è un altro pezzo di storia del jazz in cartellone a questo ricco festival 2019. Al sax soprano e contralto ha collaborato per lungo tempo con star come Charles Mingus, Art Blakey e i Jazz Messengers, Miles Davis, McCoy Tyner, Max Roach, Jackie McLean, Eric Dolphy, Abbey Lincoln e via di questo passo, nel 2005 ha vinto un Grammy Award per la sua prestazione nell'album “Illuminations” di McCoy Tyner, per decenni non ha mai smesso di suonare e di sperimentare, è un pioniere della fusion e alle tante collaborazioni ha aggiunto una carriera concertistica e di studio come leader di diversi gruppi, come gli Ntu Troop, che combinavano soul, funk, folk africano, hard bop e free, e coi quali ha inciso numerosi album, come “Music Is My Sanctuary”, “Love Affair” e “Harlem Bush Music”.Stavolta Gary Bartz, dopo aver celebrato a New York il cinquantesimo anniversario dell’album “Another Earth”, uscito nel 1969, arriva a Roma con un progetto speciale che lo vede affiancato dai, brillante gruppo londinese capitanato dal batteristae ispirato alla spiritualità di Alice Coltrane e Pharoah Sanders ma anche all’energia ritmica dell’afro-beat. Nel 2018 i Maisha hanno pubblicato “There Is The Place”, disco che ha sorpreso positivamente critica e pubblico, divenendo una delle band più apprezzate dell’intero movimento. Le loro composizioni si ispirano alla musica di Alice Coltrane e Pharoah Sanders e fondono suoni provenienti dall’Africa occidentale e ritmi afro-beat alla grande tradizione spiritual jazz e a tanti suoni urbani. Con Jake Long ci sono(sax e flauto),(chitarra),(tastiere),(double bass),(percussioni). L’incontro tra un pioniere come Bartz e i contemporanei Maisha è assolutamente da non perdere.Monk Club, via Giuseppe Miri 35, ore 21Il chitarristapropone il suo ultimo progetto: in trio con il contrabbassistae il batteristaripercorre in una nuova chiave di lettura le varie tappe compositive che hanno caratterizzato la sua musica nel corso degli anni. In scaletta brani originali che spaziano tra free, funk, etno, rock e altri generi per arrivare a una forma di jazz contemporaneo privo di ogni pregiudizio stilistico, in cui l'emozione occupa il ruolo centrale della performance.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22L’obiettivo della formazione guidata dal sassofonista napoletanoè la rilettura degli standard dell’hardbop, delle pagine di jazz contemporaneo e di brani inediti composti dagli elementi del gruppo: ecco quindi il, nato dall’incontro del leader con il pianista, il contrabbassistae il batterista. Il gruppo vanta numerose collaborazioni con musicisti come Dave Liebman, Rosario Giuliani, Greg Burk, PierPaolo Principato e altri.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Si chiama Jazz Migration il doppio concerto che vede protagonisti due giovani gruppi francesi:. No Tongues (al contrabbasso,al contrabbasso e oggetti,alla tromba e oggetti,ai sassofoni e al clarinetto basso) si muove tra il free jazz e il folklore immaginario, e i quattro sperimentatori propongono un progetto fuori dal tempo (è cominciato con un disco del 1966 che riuniva canti tradizionali raccolti in varie parti del mondo) che mescola tanti suoni che arrivano da lontano. Three Days Of Forest (la vocalistalla viola ealla batteria) sono un trio che si avventura ai confini della poesia sonora, tra il parlato e la canzone sperimentale, per proporre un suono molto contemporaneo, arricchito da effetti elettronici e da una vivace energia rock.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21I brani di artisti come Curtis Mayfield, Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Reddig, Sam Cooke, Al Green, Marvin Gaye, James Brown e compagni, trasmessi in radio per decenni, hanno fatto ballare intere generazioni nei quartieri poveri di New York, Chicago, Detroit, New Orleans, e la bandrilegge quello splendido repertorio, tra soul, funk e rhythm & blues. Sono il vocalist, il chitarrista, il bassistae il batterista, con una ricca sezione di fiati:alla tromba,al trombone e i tre sassofoni diBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il venerdì al club romano è in cartellone il sassofonista, oggi con il suo quartetto e un repertorio che ripropone il dixieland e il New Orleans sound, su arrangiamenti originali di Pellini. Esperto di jazz classico e di swing degli anni 1920-40, lo stile del musicista s’ispira ai fraseggi del sax di Lester Young e della cornetta del leggenario Bix Beiderbecke. Con lui suonano(piano),(contrabbasso) e(batteria).Gregory, via Gregoriana 54a, ore 22Al Cotton Club, com’è ormai tradizione, il venerdì è di scena il re dello swing, clarinettista e batterista alla testa della sua band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettista, il sassofonistaal piano, Fabrizio Guarino alla chitarra,al contrabbasso,alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30“Solo quando sbaglio” è il primo disco di, ovvero, cantautore di Trieste che undici anni fa, al Piper Club, fu premiato da Mogol con una borsa di studio per la sua scuola, il Cet. Reduce da diverse performance come Cortex («Ma ora è per me solo un soprannome», dice) ha inciso l’album fra Trieste e Rimini, raccogliendo otto brani che raccontano, tra brio e malinconia, il dolore e la bellezza del diventare adulti e le mille difficoltà del lavoro, dell'amore e dell'affrontare la vita con le sue delusioni, le ansie e i tormenti, trovando nell'ironia, nella musica e nella creatività, le risposte alle pressioni sociali e interiori.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Torna a Roma il trio guidato dal pianista newyorkese, nominato al Grammy Awards per il suo contributo all'album "Seeds from The Underground" di Kenny Garrett e oggi con la band del sassofonista Pharoah Sanders. Con il contrabbassistae il batterista, Gonzales presenta "Tribute To Masters", un omaggio a tutti i suoi più grandi punti di riferimento in musica, come McCoy Tyner, Kenny Kirkland, Mulgrew Miller e molti altri. Oltre a questo tributo il pianista proporrà diverse nuove composizioni che ha scritto proprio per la tourneè italiana.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Il dj, noto anche come(scritto proprio così) è un musicista che viene da Belleville, Michigan, è cresciuto a Detroit, ha 56 anni e con Juan Atkins e Kevin Saunderson è considerato l'inventore del genere musicale techno. La sua carriera è cominciata nel lontano 1987 con la pubblicazione del singolo “Nude Photo”, uno dei classici che diedero via al Detroit techno. Poco dopo seguì “Strings of Life”, che passò alla storia come uno dei brani simbolo della techno, e così via. May ha inciso i suoi ultimi album nel 1996 (“Innovator”) e nel 2002 (“Mysterious Traveller”, con la band dei System 7) ma continua a girare il mondo come dj e ogni tanto arriva a Roma. Ballare con lui, spiegano gli habituée, è una vera e propria emozione.Circolo degli Illuminati, via Giuseppe Libetta 1, ore 23Un contrabbasso e due strumenti a fiato: ecco, per il Roma Jazz Festival, l’della contrabbassista, conal sax tenore e al clarinetto ealla tromba. Vincitrice del Top Jazz 2018 nella categoria “Nuovo Talento”, nonche con un bell’album, “Silent Rides”, uscito a fine 2018, Federica si distingue per la sua voglia di osare, una dote più che necessaria se non ci si limita a rielaborare più o meno efficacemente il mainstream e i repertori d’autore: la sua incessante ricerca dei giusti compagni di avventura è una qualità indispensabile per chi è solito praticare i sentieri del jazz, soprattutto quelli più tortuosi e sdrucciolevoli.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, oe 21La formazione deidiretta da(le sezioni dei fiati vedonoai sax e ai clarinetti,alle trombe eai tromboni) è una big band che esegue il jazz dell’America degli anni ’20 e ‘30 e in particolare quella che si suonava al famoso Cotton club di Harlem. Si è ispirata al film del 1984 “The Cotton Club” di Francis Ford Coppola e esegue i brani della colonna sonora, firmati da un giovanissimo Duke Ellington agli inizi della sua carriera. Il caratteristico sound di questa orchestra riporta alla memoria il jazz di quegli anni, nei quali secondo la leggenda, pupe, gang e charleston occupavano un posto di primo piano nell’era del proibizionismo.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Le chitarre di, la voce e l’armonica di, il sax di, il basso die la batteria di: ecco la storica, che per la cronaca è stata la prima formazione ad esibirsi, il lontano 30 marzo 1984, sul palco del Big Mama. On the road dal 1980, il gruppo ha avuto diverse modifiche nell’organico, ha ospitato decine di musicisti italiani e stranieri, da Roberto Ciotti a Alex Britti e Louisiana Red, e suona tutto, dal blues rurale a quello elettrico, dai canti di liberazione alle chitarre distorte, con brani originali e di autori come B.B. King, Muddy Waters, Willie Dixon, Howlin Wolf, Robert Johnson, Little Walter, Big Bill Broonzy e così via. Stasera è live con i suoi hit e l’ultimo album “Live in Roma”.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il trombettista, musicista salernitano da anni punta di diamante del nostro jazz, ogni tanto viene a suonare a Roma e per due sere lo trovate al club di via Gregoriana in quartetto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. In repertorio una serie di celebri standard completamente rivisititati da lui al punto di sembrare nuove composizioni, e brani originali dello stesso leader.Gregory, via Gregoriana 54a, stasera e domani, ore 22La vocalist, brasiliana che vive da anni in Italia e spesso collabora con il connazionale Jim Porto, offre un viaggio nella musica dei suo paese, fra samba, bossanova e ritmi latini. In scaletta brani di autori come Antonio Carlos Jobim, Djavan, Chico Buarque de Hollanda, Milton Nascimento e altri big. Con lei suonano il chitarrista, il pianista, il bassistae il batteristaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Dal materiale dell’album “Sotto i piedi dei giganti”, del 2016, agli inediti del nuovo disco in preparazone: ecco l’appuntamento con il cantautore, siciliano di Trapani a Roma dai primi anni Duemila, già passato per numerose esperienze (Domenica In, Sanremolab, Musicultura, Deejay on Stage, Premio Musica contro le Mafie, The Vice of Italy, nominato al Tenco nel 2018 per il brano "Libero", sul tema della immigrazione) e in tour con le sue ultime novità. E’ in quintetto con il chitarrista(tastiere e fisarmonica),(contrabbasso) e(batteria).Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Un trio di musicisti e cantanti dalle caratteristiche uniche e tra loro ben assortite: sono(chitarra e voce),(armonica e voce) e(chitarra e voce), che offrono un repertorio di classici di Elvis Presley, dei Beatles e di Eric Clapton e brani famosi del blues e del soul. Come dire che l’energia del rock & roll, la potenza del blues e la tenerezza delle ballads animano le note di questa formazione acustica.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22“Two”, due: è il titolo scelto dal pianista e compositore giapponese(67 anni, è considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali) e il compositore e artista sonoro tedesco(all’anagrafe Carsten Nicolai, 54 anni, specialista in opere audiovisive, uno degli artisti più noti al mondo) per il loro progetto. Dicono al Parco della Musica che, se ci sono collaborazioni planetarie in grado di generare opere d’arte e linguaggi inediti, una di queste è certamente quella tra Sakamoto e Noto. I due inarrestabili sperimentatori tornano a esibirsi al RomaEuropa Festival 2019 in una nuova performance nella quale pianoforte e musica elettronica concorrono ancora una volta a coinvolgere lo spettatore in un’indimenticabile esperienza percettiva.Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 21.30La vocalist, compositrice, chitarrista e attriceviene dal Mali e vive in Francia, ma essendo nata a Abidjan è ivoriana: la nuova stella della musica africana ha una delle voci più affascinanti sulla scena internazionale, è la nuova regina della world music e arriva per il RomaEuropa Festival. La sua carriera è decisamente invidiabile: ha collaborato con Damon Albarn, Herbie Hancock (con lui ha inciso “The Imagine project”, Grammy Award 2011) e Tony Allen, ha cantato in mezzo mondo, offre live intensi, eleganti e coinvolgenti, e la sua voce è in grado di fondere tradizione e musica pop. E’ in tour per presentare il suo album “Fenfo” (in italiano “qualcosa da dire”), disco prodotto dalla stessa Diawara e da Matthieu Chedid e registrato in patria, in Burkina Faso, a Barcellona e a Parigi. Fatoumata ha molto da raccontare, e lo fa con uno stile afropop ricco di intuizioni, tra contaminazioni funky, sapori tropicali, pop e un pizzico di rock & soul anni 70. Con la sua chitarra reinventa i ritmi veloci e le melodie blues del Wassoulou (la regione fra Mali, Costa D’Avorio e Guinea) e punta a una prospettiva decisamente africana del concetto di cantautrice. Roba di classe.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 20L’austriaco(Vienna, annata 1962) è un musicista attivo soprattutto nella musica elettronica: spesso conosciuto semplicemente come, usa una chitarra e un computer portatile per creare composizioni multilivello che fondono la melodia e la parte strumentale con sonorità distorte e accessi di cosiddetto "rumore bianco". Considerato tra gli inventori della glitch music (sottogenere di musica elettronica costruito sugli errori, appunto i "glitch", prodotti dalle apparecchiature digitali), è definito come l’ultimo tra i romantici della sperimentazione musicale elettronica per via dei paesaggi intimi e dei mondi interiori che è in grado di descrivere con le sue produzioni, e torna in scena, con i visual del tedesco, per presentare il suo nuovo album “Agorà”, un saggio su quello che può essere oggi la musica atmosferica nonché un disco concepito e realizzato in casa, nello spazio angusto della sua cameretta.Parco della Musica, sala Petrassi, ore 18.30, brasiliano di Brasilia, è uno dei più grandi chitarristi del paese sudamericano. Ha suonato con Edu Lobo, Caetano Veloso, Ivan Lins, Rosa Passos, Guinga, Joyce Moreno, Jaques e Paula Morelenbaum, Hamilton de Holanda, Henri Salvador, Ron Carter, Kenny Baron, Kenny Rankin, Chico Buarque, Chano Dominguez, Antonio Adolfo, Leila Pinheiro, Nana Caymmi, Jane Duboc, Gal Costa e tanti altri. Invitato e presentato da Stefano Rossini e Gianluca Persichetti, due tra i più autorevoli musicisti italiani legati alla musica brasiliana, proporrà da solista il suo recente album il cui titolo, “Alegria de viver”, è già tutto un programma. Serata da non perdere, soprattutto se amate il genere.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22, nome d'arte del rapper milanese, 29 anni, arriva in concerto al Monk. Ha tanti dischi alle spalle (da “Mitridate” a “L'era della bestia”, “Corpus: l'Amore sopra”, “Real Talk Cypher”, “Anima Mea”), e il suo singolo “Ci Puoi Fare Un Film” dice la verità, visto che in 29 anni Molteni ha vissuto ogni esperienza possibile. “Harem”, uscito il 2 ottobre, è il nuovo singolo nato dalla sua collaborazione con Side Baby e Don Joe: Axos concepisce il brano quasi come rivisitazione del padre nostro, in una personale e più affine versione, condivisa in questa inedita collaborazione con, e il beat di, con campione arabo, contribuisce a dare ai due un tocco mediorientale. Axos è persino riuscito nell’impresa impossibile che ogni giovane rapper vorrebbe compiere, cioè entrare nella Machete Crew di Salmo, dalla quale poi è uscito in maniera un po’ turbolenta.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e dintorni. Stasera sono sul palco, che riportano il pubblico negli anni '50 con brani ideali per ballare, preceduti dalle lezioni di danza “primi passi" con le migliori scuole di Roma. Formano la band il vocalist e chitarristaall’organo Hammond e il batteristaCotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Sottolineare le sfumature, raccontare la bellezza dei sottili passaggi musicali, impreziosire le parole per mezzo dei colori e dei giochi del pianoforte: è il progetto della vocalist, conal pianoforte eal contrabbasso. Il lavoro del trio prende come modello la tradizione e arriva ai giorni nostri, alla ricerca di quel senso creativo che ha caratterizzato i grandi compositori della storia della Jazz.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22E’ ormai un appuntamento fisso l’Open Swing Lab del club del Pigneto, laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader, dal chitarristae dal contrabbassista, in programma ogni domenica. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana. Più di una jam session, una vera e propria scuola di musica a palco aperto dove non mancano le incursioni di chi balla il lindy hop.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Un repertorio che spazia dal blues al folk, passando per le atmosfere del rock tradizionale, con la vocaliste i chitarristi e vocalist. per il vostro aperitivo.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30