Concerti a Roma: dal Banco ai Negrita, dai Modena a 070 Shake

Ladel batterista, americano di Atlantic City, ripropone un nuovo progetto: è la formazione che vedealla tromba,ai sax, i chitarristialle tastiere e al synth eal contrabbasso. Suonano tutti i loro nuovi brani con arrangiamenti conditi anche da un pizzico di elettronica: otto musicisti che travalicano i limiti della musica improvvisata, in un'avventura verso l'inatteso nel potente mondo del jazz.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Ilpresenta il suo ultimo album "Sensurround", il nuovo progetto che mette a fuoco lo stile i concetti che dal 2002 il bassista, il batteristae il chitarristacercano di portare avanti. Loro la chiamano «musica ben composta e registrata live da uomini in carne e ossa, come si faceva negli anni ‘70». “Sensurround” è un disco che riassume tutte le influenze musicali che hanno dato vita al trio: jazz, rock, blues, progressive, funk e anche un po’ di disco music, il tutto condito con spezie estratte da ritmi africani. E’ un’esperienza sonora coinvolgente, intensa e divertente, dal vivo come in studio, e nelle performance sul palco non mancano siparietti esilaranti.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21A lunedì alterni al club c’è “Per chi suona la campana”, appuntamento con cantautori di tutta Italia come ai tempi del vecchio e storico Folkstudio di via Garibaldi, che stasera propone quattro nomi: sonoTeatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21.30"E la luna bussò”: se ricordate quel brano cantato da Loredana Bertè, o “Vita” (Lucio Dalla e Gianni Morandi), “Stella gemella” (Eros Ramazzotti), “Eclissi Totale” (Anna Oxa), “Torneranno Gli Angeli” (Fiorella Mannoia), ”Stella Nascente” (Ornella Vanoni) e tanti altri hit, sono tutti firmati dal milanese, 71 anni, cinquanta dei quali passati nella canzone d’autore. Lui, che ne ha viste di tutti i colori, è passato attraverso epoche musicalmente, socialmente, politicamente e tecnologicamente molto diverse, ha avuto a che fare con un esercito di interpreti e musicisti ed è sempre riuscito a sopravvivere, racconta tutto in uno spettacolo intitolato ”E la vita bussò”.E’ un mix di canzoni, avventure, filmati, immagini e altri ingredienti che Mario ha scritto con Danilo Vizzini e Marzia Turcato, con scenografia di Giuseppe Ragazzini e la regia di Duccio Forzano. Vi aspetta un lungo viaggio tra musica e curiosita, dal rapporto con Loredana («Abbiamo avuto una relazione per 5 anni: 2 di idillio e 3 di massacro...») alle sue esperienze sanremesi («Conosco tanti artisti che si sono rovinati solo perché lì hanno portato brutti brani...»), la situazione attuale («Oggi i cantanti si scelgono tutto da soli e non hanno il coraggio di accettare consigli, soprattutto se scomodi»...) e via di questo passo. Per un paio d’ore, con una ricca band e due vocalist che duettano con lui, Lavezzi offre una finestra decisamente speciale sul suo mondo. Buon divertimento, troverete tante sorprese e la giusta dose di ironìa.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Il romano, 30 anni, cantautore che più indipendente non si può, vero nome, si è fatto strada grazie all’anonimato: foto e video sfocati, niente nome e cognome, un solo album, "Superbattito", con un pugno di canzoni che lui definisce «sexy pop, dure, malinconiche, ruvide, a volte leggere e a volte dure, suonate da pochi strumenti» che hanno catturato un pubblico sempre più vasto e hanno visto i suoi concerti conquistare via via un sold out dopo l’altro. Malinconico per vocazione, romantico, urbano, eccentrico comunicatore, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, i suoi brani hanno fatto milioni di ascolti (“Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro e “Non sei tu” platino), poi è toccato al secondo e al terzo album, “Punk” del 2018 e “Post Punk” del 2019 (remake del precedente "Punk"), con canzoni ormai popolarissime come “Scintille”, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Vita paranoia”, “Polynesia”, “Una canzone che non so”. Flavio scrive bei brani pop, ben radicati nella contemporaneità ma figli legittimi della tradizione cantautorale italiana. Il concerto di stasera è sold out, ma si replica domenica 9 febbraio.Palasport, piazzale dello Sport, ore 21sono una rockband californiana che viene da Los Angeles ed è formata dalla vocaliste dal chitarrista, conalla chitarra,al basso ealla batteria. Alex e Aaron hanno cominciato a fare musica nel 1996 con il nome "Generation Gap", sono cresciuti con Pearl Jam, Bon Jovi e gli U2 e hanno trovato spazio grazie al loro rock di sapore particolarmente radiofonico. Il loro primo album, “Camino Palmero”, ha avuto successo grazie soprattutto al singolo “Wherever You Will Go”, ballad schizzata immediatamente nelle Top Five di tutto il globo. “Our Lives,” singolo tratto dall’album “Two,” è stato utilizzato nelle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi del 2004 e all’inizio degli Academy Awards del 2006. Non venivano in Italia da sei anni, e il concerto sarà aperto dal gruppo austriaco degliOrion Live Club, viale J. F. Kennedy 52, ore 21Il contrabbassistapresenta all'Auditorium il nuovo progetto “Moving People”, album della Parco della Musica Records che offre un viaggio nel movimento del genere umano, in tutta la sua vulnerabilità e in tutta la sua forza. Il musicista per 9 anni è stato il bassista di Chet Baker e ha suonato con Johnny Griffin, Bob Brookmeyer, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Dave Liebman, Kenny Wheeler, Lee Konitz e atre star. Nel concerto sono con lui il trombettistaal sax alto & soprano, il pianistae il batteristaParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il sassofonista e compositorepresenta il nuovo progetto "Kap", che punta sulla fusione tra la profonda conoscenza del linguaggio del jazz e le sue personali radici espresse dal sapore particolare della tradizione medio orientale. Il termine “Kap” in armeno significa infatti legame, a testimonianza di quanto descritto. Maurino, conal piano e tastiere,al basso elettrico ealla batteria, propone questo progetto al pubblico in una maniera singolare, ricca di nuances e suoni che rendono l’ascolto un’esperienza densa in grado di mantenere al contempo semplicità e raffinatezza.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Il concerto “Telecoteco” proposto dai brasilianiraccoglie canzoni che uniscono lo swing del samba alle sofisticate melodie del genere choro, di autori come Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola, Ernesto Nazareth, Noel Rosa e altri. Il Telecoteco è il suono prodotto dal tambourin, tipico strumento del Basile, e il duo, che ha attraversato Europa, Africa, America Latina e Asia, esplora la musica tradizionale del paese. Le voci di Falcheti & Miranda sono accompagnate da chitarra a 7 corde e pandeiro.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Nell’album “Anime salve”, annata 1996, c’è “Khorakhané”, una canzone bella e attualissima con il sottotitolo “A forza di essere vento”: e Khorakhané (parola in lingua rom) è il nome del progetto nel quale viene rielaborata “La Buona Novella”, splendida raccolta di racconti in versi di Fabrizio De Andrè uscita nel ‘70. E’ un insieme di parole e musica, poesia recitata, cantata e suonata con quasi cinquant’anni di vita alle spalle ma che non dimostra la sua età: un omaggio sempre emozionante ai testi e alla musica del cantautore genovese.Rielaborata da, che riprende i testi di quell’album trasformandolo in uno spettacolo che tocca il cuore, “La Buona Novella” viene proposta da numerosi musicisti: la voce solista è quella di, con luial clarinetto e il gruppo musicale Khorakhanè:alla chitarra,alla batteria,al violino,alle tastiere e fisarmonica,al contrabbasso.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Un omaggio, d’intesa con il Premio Tenco, a uno dei più originali cantautori italiani,, oggi ottantunenne, che in soli tre album, dal 1972 al 1976, ha dato vita a un’inconfondibile produzione poetica e musicale dove si intrecciano impegno civile, introspezione sentimentale e la fatica del vivere quotidiano in una realtà urbana come Milano. Il suo album d’esordio, con gli arrangiamenti di Nicola Piovani, vinse il Premio della Critica Discografica e fu molto apprezzato da Amilcare Rambaldi, presidente del Club Tenco, che lo volle alle prime tre edizioni della Rassegna della canzone d’autore. Negli altri due long playing (allora gli album si chiamavano così) si accentuano i motivi di protesta e di denuncia sociale, parallelamente all’intensificarsi di un impegno politico in prima persona, attestato anche dalla collaborazione con Dario Fo e Franca Rame. Agli inizi degli anni Ottanta si è ritirato dalla scena per il mutato quadro politico e culturale.Sono tanti a tributare a Siviero la loro stima:, con interventi die la conduzione diParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Un trio doc (, chitarre e elettronica;, sassofoni;, basso) più due special guest (, piano, tastiere, fisarmonica;, batteria) rendono omaggio a Jimi Hendrix, del quale ricorre il cinquantenario dalla morte. Nell’anno ci saranno numerosi eventi dedicati al grande chitarrista di Seattle, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica del 900. Il quintetto in scena stasera traduce in jazz, con le giuste contaminazioni rock, blues e pop, il repertorio di Jimi.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22“Retape Off”, la costola della rassegna di concerti “Retape” dedicata alla musica della capitale al Parco della Musica, torna nei live club romani. A inaugurarla è stasera il duo, la formazione a due chitarre e due voci di. Nella loro musica si fondono improvvisazione e forma canzone, alternando rimandi alle radici dei due musicisti, che vanno dal rock progressive alla musica d’ambiente, dal pop d’autore alla psichedelia. In occasione del concerto i due musicisti presentano una selezione di brani tratti dal nuovo progetto “Songs for Troglodyte Cosmonauts” oltre a composizioni dal cd d’esordio “Summer Solstice” e alcune cover di celebri canzoni pop-rock riarrangiate secondo il loro stile.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il sassofonista e compositoreha suonato in mezzo mondo, ha collaborato con tanti musicisti italiani e internazionali, si muove fra hard bop e cool jazz e propone standard e brani originali con il suo quartetto:al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la band del pianista e vocalist, in trio con il vocalist, bassista e chitarristae il batterista Lucio Turco. Come sempre gli appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e partecipare.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Torna il combat folk dei, che sono una band straordinaria:(voce),(flauto e tromba),(basso),(violino, chitarra, plettri),(fisarmonica e tastiere),(chitarra e plettri) e(batteria e percussioni) arrivano con un progetto che è un vero e proprio omaggio al ventennale dello storico album acustico “Raccolti”. L’8 marzo scorso la band emiliana ha pubblicato il disco “Riaccolti”, la testimonianza sonora e visiva di uno speciale concerto tenuto nel novembre 2018 all’interno dello storico Studio Esagono di Rubiera nella ricorrenza dell’omonimo album che era stato registrato in un pub irlandese della bassa emiliana. Per l’occasione la band, pronta a far ballare, sudare, commuovere e gioire il suo pubblico, lascia a casa le chitarre elettriche e gli amplificatori, si affida al sound da cui tutto è partito (quello dei primi dischi, figlio del folk irlandese e della cattiveria punk di gruppi come i Pogues) e offre un nuovo live set che pesca tra i tanti cavalli di battaglia di 25 anni di storia.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21sono i figli di una band culto dell’industrial-punk made in Italy, formata nel 1987 in provincia di Bologna, i. Hanno caratterizzato la scena alternativa italiana degli anni 90 e di loro si innamorarono Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni dei CCCP. Dopo diverse avventure e quindici anni dopo l’ultimo disco datato 1996, “Primigenia”, tornano on the road con un nuovo lavoro dal sound granitico intitolato “Dish-Is-Nein”, che è anche il loro nuovo nome, un mix di elettronica, industrial e cyberpunk. Il vocalist e chitarrista, il chitarristae il bassistasono lieti di annunciare una serie concerti a partire dal 17 gennaio 2020, per presentare live l’omonimo album d’esordio.«Il percorso di mutazione che ha attraversato tutta la carriera dei Disciplinatha – dice la band - si veste di una nuova immagine, un nuovo inizio che non rinnega il passato, né i contenuti, né l’iconografia, né i protagonisti, eppure ne vuole prendere le distanze, fin dal nome». Il live dei Dish-Is-Nein sarà anche l’occasione per riascoltare alcuni dei brani più iconici dei Disciplinatha, celebrati con la riedizione in vinile di “Tesori della Patria”, cofanetto antologico contenente tutta la discografa della band più alcuni inediti, in uscita a gennaio 2020.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 22Nata a Bologna nel 1991, sciolta nel 2002 e riulita nel 2008, la band deiè tornata un anno fa con un album che ha convinto tutti, critica e pubblico. E’ “Il nuotatore”, bel punto d’incontro tra i primi lavori della band e quelli più recenti. Merito di una formula originale che unisce il parlato e la voce inconfondibile di, bassista, narratore e fiero cantore della sconfitta, alle trame post punk fornite dalla chitarra elettrica die dalla batteria di. Hanno fatto sold out nei teatri di mezza Italia e adesso tocca ai live club. Dimenticate i posti a sedere perché i Massimo Volume, coadiuvati dal vivo dalla seconda chitarra di, portano sul palco i brani di “Il nuotatore” insieme al meglio del loro repertorio.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22La pianista, compositrice e arrangiatricepresenta dal vivo “Uneven”, il suo ultimo progetto discografico, in trio con il contrabbassistae il batterista. Tallini fa parte della nuova generazione del jazz made in Italy, ha alle spalle una carriera più che brillante, e oltre all'improvvisazione fa spesso incursioni nel mondo della musica brasiliana collaborando con molti dei suoi protagonisti.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Un viaggio negli anni ’60 che ripercorre la storia dei Beach Boys, partendo dalla musica surf fino a raggiungere i brani più sperimentali scritti da Brian Wilson negli anni a seguire. Si presentano così i(il sassofonista e vocalist, la vocalist, il tastierista, il bassistae il batterista), formazione che nasce dalla passione per la band californiana e ripercorre le sue hit e dischi all’avanguardia come “Pet Sounds” e “Smile”, che hanno influenzato il pop e il rock degli anni successivi. Ma i Surf Service non propongono un semplice omaggio ai Beach Boys: riarrangiano i brani in chiave moderna rispettando la poetica del gruppo con originalità e freschezza. La formazione riunisce musicisti che collaborano in diverse band, come Greg & The Frigidaires e Statale 66.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22A distanza di quattro anni dall’ultimo disco la vocalist(romana, padre etrusco e madre della Costarica) strizza di nuovo l’occhio al jazz e presenta live il suo album “Luna in Ariete”, che ha una curiosa storia. Registrato in presa diretta in tre session durante la gravidanza della cantante, prodotto da lei anche come autrice e da Federico Ferrandina, offre nove canzoni che sono nove mondi differenti, brani che raccontano la dualità, la sospensione e le doppie identità come condizioni naturali di chi crea, e la maturità come acquisizione di giovinezza. «Le persone nate sotto questo segno - spiega - sono testarde, impulsive, e possono essere soggette più di altre ai colpi di testa. Certo non portano rancore, ma sono davvero particolari: io le definirei scomode, un po’ in pace un po’ in guerra». Nel disco Ilaria è affiancata da tre fiati e da echi di musica antica.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Il clarinettista, il pianistae e il batteristasono il, che ripropone un po’ tutti i classici della Swing Era degli anni 30, della quale il celebre clarinettista, compositore e direttore Benny Goodman fu uno dei maestri. Il trio, senza contrabbasso, offre alcuni brani della tradizione scritti per big band, trovati grazie a un’accurata ricerca di suoni, colori e aperture che rileggono questo repertorio in una chiave più moderna ma senza dimenticare lo swing.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Torna in scena la vocalist, meglio nota per essere da anni l'ambasciatrice della musica tradizionale irlandese, che offre un viaggio nei successi che hanno costellato la sua carriera. Al suo fiancoal flauto,al violino,alle chitarre,al pianoforte e tastiere,al bodhrán e al chámha, special guest la cantautrice e chitarristaParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il gennaio del 1963 è caratterizzato da un evento decisivo per la futura storia dei Rolling Stones: il batterista Charlie Watts si unisce alla band per restare fino ai giorni d’oggi. Nel gennaio 1964 la band parte per il “Second British tour”, 28 show nell’arco di 20 giorni. A distanza di tanto tempo itornano al Big Mama per ricordare gli albori di una band che ha rappresentato per 57 anni una pietra miliare nella storia del rock. La band fondata dal vocalist e armonicistaoffre il meglio della discografia degli Stones con un sound quasi scarno, essenziale, tipico di quel periodo della rock story europea. Con Mario e il tastieristasuonano i chitarristial basso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Grande jazz al Charity Café con il quartetto formato da Paolo Recchia al sax alto,al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. E’ una band composta da musicisti conosciuti e tra i più richiesti: ognuno di loro è infatti leader e sideman di importanti progetti e la veste del quartetto è un elegante e personale mix di tradizione e modernità accompagnato da un repertorio di brani originali firmati dai quattro e da rivisitazioni dei più famosi standard americani.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Volete un’anteprima del nuovo tour che porterà lo storicosui palchi delle principali città italiane? Dopo il successo del recente album “Transiberiana”, accolto con calore dal pubblico e dalla critica, la storica band proporrà, per la prima volta dal vivo, i brani che compongono il nuovo disco. Il concerto, ovviamente, sarà anche l’occasione per riascoltare le composizioni più famose del Banco, quelle che hanno reso il gruppo uno dei punti di riferimento del rock progressive internazionale.Con il tastierista e compositore, che guida il Banco fin dagli esordi, sono sul palco il chitarrista, da più di vent’anni nel gruppo, il chitarrista, con la band da diverse stagioni, il bassista, noto ai fan del prog per la sua militanza nel Balletto di Bronzo, il batterista, già nel gruppo Metamorfosi, e il vocalist, da anni nel Banco, che raccoglie la pesante eredità dello scomparso Francesco Di Giacomo senza mai scadere nell'emulazione, tracciando invece una linea stilistica personale, nel segno della continuità ma anche del rinnovamento.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Tornano in concerto i, che recuperano atmosfere e emozioni della musica americana degli anni ’50 e ’60. Le voci del trio si miscelano con gli strumenti che suonano: pianoforte (), contrabbasso () e batteria ().Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Laè nata da un’idea del sassofonista, che nel 2016 ebbe l’intento e il desiderio di creare un prodotto di alta qualità "made in Italy". La partecipazione di musicisti professionisti provenienti da tutta Italia con background musicali e artistici diversi la rendono una realtà musicale unica nel suo sound. La recente uscita discografica dei nuovi singoli e del primo album "Dreamers" hanno portato la formazione a ottenere un importante seguito sui maggiori social network in poco più di un anno e a poter vantare una fan base internazionale fedele e attiva con più di 100.000 visualizzazioni su Youtube e importanti collaborazioni estere. Stasera la trovate in palcoscenico.Parco della Musica, teatro Studio Borgna, ore 21La vocalistincontra per la prima volta un trio di esponenti di punta della giovane scena jazzistica italiana, musicisti compositori già affermati a livello internazionale, che vantano una notevole discografia e collaborazioni con grossi nomi: il pianista, il contrabbassistae il batterista. Il loro è un primo incontro all'insegna del rischio e del divertimento, tra composizioni originali, il grande songbook americano, un mix di jazz, rock, folk, elettronica e improvvisazione che segue la visione libera e rigorosa dello stile di Maria Pia.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22La vocalist, cantautrice e improvvisatrice, romana di origini campane, presenta “Serpentine”, progetto che crea un percorso non lineare dove la voce è la porta di passaggio verso il mondo dell’irrazionale e dell’onirico. Utilizzando la voce come sorgente sonora, Manzo con l’aiuto di un live sampler intesse trame in continua evoluzione, che si alternano al canto nudo, evocativo, declamatorio, intimo. “Serpentine” è «un percorso sinuoso, di cui non si osserva la fine se non scivolando al suo interno curva dopo curva, in una danza tra audacia e concentrazione».Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Classe ’97 con origini dominicane, la rapperadotta come nome d’arte, che è al tempo stesso una mossa di basket e il prefisso della sua area d’origine, il New Jersey. La 070 Shake è una crew cresciuta a North Bergen composta da undici persone, ma è solo Danielle a emergere con una prepotenza imparata crescendo sempre in gruppi di soli maschi. La rapper di origini latino americane, considerata uno dei talenti più intriganti negli Stati Uniti (ha collaborato con star come Kanye West, Nas, Pusha T e DJ Khaled) è in tour per presentare il suo primo e attesissimo album “Modus Vivendi”, pubblicato il 17 gennaio. E’ un disco che affronta temi come la solitudine, la rabbia e l’analisi dei desideri più intimi dell’animo, e Danielle, che non ha paura di argomenti come la depressione, l’omosessualità e le difficoltà emotive di una giovane, l’ha definito «uno strumento di conforto e di contrasto dell’odio”.070 Shake ha una storia breve ma piena di esperienze, da un’infanzia con un percorso scolastico travagliato e costellato da bravate che sconfinavano in piccoli furti, alla passione per la poesia che viene presto declinata in versi rap imitando lo storytelling di Kanye West e Alicia Keys. Nel 2016 i suoi “Trust Nobody” e “Honey” sono due terremoti che scuotono la regione, il suo nome comincia a girare fra i pesi massimi del rap, finché arriva un nuovo contratto dal quale escono fuori successi e dischi che vanno a ruba. Non siete curiosi di conoscere il suo “Modus Vivendi”?Goa Club, via Libetta 13, ore 23Una delle principali stelle del brillante movimento jazz del Regno Unito, oltre che fondatore del quartetto londinese Ezra Collective, è il pianista, musicista che si muove fra diversi stili: il jazz di Oscar Peterson e la fusion di Herbie Hancock, ma anche l’afro-beat di Fela Kuti, l’hip-hop, la deep house, creando un viaggio sonoro fatto di tempi dilatati e improvvisazione. Ha suonato con tanti artisti, da Pharoahe Monch ad Ata Kak, ed è regolarmente nelle band di Nubya Garcia, China, Moses e Binker, Golding Quartet. Nel 2017 Joe ha realizzato in duo con il produttore Maxwell Owin l'album "Idiom", poi è arrivato “Starting Today”, primo album da solista del 2018, e infine la scorsa estate è uscito "Turn To Clear View", che spinge il sound di Armon-Jones verso i ricchi territori del dub e della club music contemporanea, dopo i suoi ripetuti ascolti di classici rhythm & blues, hip-hop e funk.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22del chitarristae la bandcon il sassofonistapropongono insieme “Terra Madre”, progetto condiviso che ha come tema portante l’etica del soccorso e dell’aiuto al prossimo. Nel concerto le due formazioni tentano di dipingere un affresco con le sfumature, i chiaroscuri e le policromie della cultura siciliana attraverso le proprie canzoni, spesso ispirate dalle figure più rappresentative della canzone popolare (come Rosa Balistreri e il poeta Ignazio Buttitta, ai quali le due formazioni hanno dedicato diversi cd) con l’ambiziosa intenzione di rivendicare per la Sicilia il suo ruolo di crocevia al centro del Mediterraneo.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Glisono la band che affianca il vocalist, meglio noto come, nelle sue serate a base di soul, rhythm & blues, swing e funky. Nel loro ultimo disco, “Live @ Big Mama Vol.2”, sono raccolti grandi successi di star della black music come Otis Redding, Ray Charles, Smokey Robinson, James Brown, Tom Jones e così via, e stasera, come anticipo della primavera, sono in scaletta anche nuovi brani. Insieme a Todrani suonano(sax alto),(tromba),(trombone),(piano e tastiere),(chitarra),(basso elettrico) e(batteria), tutti come sempre in gran forma.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Al Cotton Club il venerdì è di scena lo swing del clarinettista e batteristaalla testa della sua band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettista, il sassofonista, il trombonista, il pianisraal contrabbasso,alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30Di nuovo jazz nel club del rione Monti con il quartetto del sassofonista, stasera affiancato daalla chitarra,al contrabbasso ealla batteria. E’ una band di musicisti noti nella scena nazionale e capitolina, che ha alle spalle una lunga carriera e importanti collaborazioni. I quattro sono legati da una comune linea musicale nata grazie alle loro numerose esperienze di vita e di palco. Anche qui brani originali e rivisitazioni di standard della tradizione jazz.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22On the road dai primi anni ’90, quando presero il nome del gruppo dal brano ”Hey Negrita” dei Rolling Stones, i toscanihanno alle spalle un quarto di secolo di carriera, periodo del quale fra dischi, tour e viaggi non si erano quasi accorti. Sono una delle migliori rockband italiane, di quelle che non sanno stare ferme: non smettono mai di viaggiare per trovare suoni, ritmi e ispirazioni di ogni paese del mondo, dalla Patagonia alla Louisiana, dal Brasile al Giappone, alla California, all’Inghilterra. L’hanno fatto anche per il loro penultimo album ”Desert Yacht Club”, che nel 2018 hanno proposto live in un Palalottomatica tutto esaurito.(voce, chitarra, armonica),(chitarra) e(chitarra), a quasi cinquant’anni invece di riflettere sullo scioglimento della formazione spiegano che «non sappiamo bene perché, ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa» e quindi sono andati a Londra, Tokyo, Stati Uniti e altri luoghi e continenti, spostandosi dal deserto di Joshua Tree a sperduti paesini messicani, portandosi dietro gli strumenti e stipandoli di paese in paese in varii furgoni. Ne è uscito fuori un disco doc, che mescola con disinvoltura rock, rap, elettronica, funk, country, reggae, folk, noise: è “I Ragazzi Stanno Bene”, che dà il nome all’attuale tour, e la loro forza è proprio nei concerti.Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, ore 21Nuovo appuntamento con il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, che ospita un doppio omaggio a Simon & Garfunkel e James Taylor: è un evento unico ideato e presentato dalla band degli(sono, chitarra e voce; il vocalist; il sassofonista; il chitarrista; il tastierista; il bassista; il batterista; le vocaliste e) e dal vocalist e chitarrista del gruppoPaul Simon & Art Garfunkel e James Taylor sono artisti molto diversi ma accomunati dai loro timbri acustici, e hanno regalato al pubblico brani straordinari. Si incontrano sul palco del festival grazie agli Hazy Shades, che rileggono il ricercato repertorio di Paul & Art, e a Luciani, che con la band recupera le raffinate canzoni di Taylor. Vi aspetta un concerto suonato in due parti distinte, che offrirà le sensazioni uniche che solo le poesie in musica scritte da Simon e Taylor possono suscitare. La cura negli arrangiamenti e la grande sensibilità artistica dei musicisti e cantanti completerà questo appuntamento tutto americano.Vitala Festival, Teatro San Genesio. via Podgora 1, ore 21.30, pseudonimo di(Belluno, 29 ottobre 1986), è un cantautore che ha alle spalle due album (“Memorandum” del 2015 e “”Twelve Letters” del 2019), ha sempre cantato in inglese (tranne la sua collaborazione a “Faber Nostrum”, omaggio a De Andrè nel quale offriva la sua personale versione di “Se ti tagliassero a pezzetti”) ma adesso presenta la sua prima canzone in italiano. «Sapevo che prima o poi sarebbe successo, ma conoscere il quando non mi ha mai ossessionato. E’ arrivato il primo brano italiano di sempre, “Per non andare via”: l’ho scritto in un pomeriggio romano di qualche tempo fa e da quel giorno mi è rimbalzato dentro fino a convincermi che dovevo pubblicarlo. Non è una cosa che cercavo e forse per questo la sento onesta e degna di ascolto. Forse avevo bisogno di una lingua diversa per tirare le somme di cinque anni intensi e quasi sempre bellissimi», dice Simone, aggiungendo che «dovrei essere spaventato, ma stranamente sono molto sereno, e mi sembra una cosa positiva». The Leading Guy la propone live, naturalmente insieme al resto della precedente produzione, affiancato dalla sua band.Spazio Rossellini, via della Vasca Navale 58, ore 21Il contrabbassista e compositore, la pianistae il batteristapropongono un mix di composizioni originali di Tommaso e tre celebri standard di George Gershwin, “But Not For Me”, “How Long Has This Been Going On” e”It’s Wonderful”, molto rivisitati. Lo fanno con arrangiamenti volutamente nello stile degli altri loro brani originali per dare omogeneità a tutto il lavoro. Alcuni dei brani si rifanno al patrimonio di Gershwin, come "Un italiano a Parigi" e "Wintertime".Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Torna la, orchestra jazz e swing considerata una delle più cool di Roma e dintorni. Nata a Cerveteri nel 1994, fa rivivere il mito di Glenn Miller, Duke Ellington e Count Basie ma anche un repertorio dedicato alle colone sonore Disney in chiave jazzistica con strumenti musicali inusuali e particolarissimi: sono alcuni degli strumenti più rari della “Collezione Berni”, come il Jazzophone, una tromba-sax con due campane, e il Saxoslide, un saxofono a coulisse e senza chiavi. L’ensemble, guidato dal direttore e clarinettistae con la voce die del sassofonista, è costituito da 19 musicisti (cinque sax, quattro trombe, quattro tromboni e una ricca sezione ritmica) e ripropone il sound e le atmosfere dei mitici locali newyorkesi degli anni ‘30 e ‘40.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Una blues night con la, formazione composta dal vocalist e batterista, daall’armonica, da Emanuele Rovieri alle tastiere,alla chitarra eal contrabbasso. La band propone un viaggio sulle strade del blues suonato dai musicisti neri di Chicago degli anni ‘50 e ‘60, quell grande blues di Muddy Waters e Little Walter.Charity Cafè, via Panisperna 68, stasera e domani, ore 22Le chitarre di, la voce e l’armonica di, il sax di, il basso die la batteria di: ecco la storica, che per la cronaca è stata la prima formazione ad esibirsi, il lontano 30 marzo 1984, sul palco del Big Mama. On the road dal 1980, il gruppo ha avuto diverse modifiche nell’organico, ha ospitato decine di musicisti italiani e stranieri, da Roberto Ciotti a Alex Britti e Louisiana Red, e suona il meglio del repertorio blues, da quello del Delta a quello di Chicago, dal blues rurale all’elettrico, dai canti di liberazione alle chitarre distorte, con brani originali e di autori come B.B. King, Muddy Waters, Willie Dixon, Howlin Wolf, Robert Johnson, Little Walter, Big Bill Broonzy e così via. Stasera è live con i suoi hit e l’ultimo album “Live in Roma”.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Torna il, che nasce a Roma, nel 2015, nel teatro di Villa Borghese, e propone un vasto repertorio swing con richiami al gipsy: un jazz che spazia da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per creare atmosfere eleganti. Il trio si esibisce in quintetto, con batteria e sax, per dare un carattere electroswing al suo sound. Sono la vocalist, il chitarristaal contrabbasso,alla batteria eal sassofono baritono.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all’insegna del rock e dintorni. Stasera si torna indietro con i, che recuperano atmosfere e emozioni della musica americana degli anni ’50 e ’60: romantiche ballad e scatenati rock and roll per il trio, le cui voci si miscelano con gli strumenti che suonano: pianoforte (), contrabbasso () e batteria (). In repertorio molti pezzi noti e vere e proprie chicche d’annata che gli ascoltatori saranno lieti di scoprire, più una serie di brani inediti che sembrano uscire direttamente da un juke box dell’epoca. Prima della band c’è una lezione di ballo con la scuolaCotton Club, via Bellinzona 2, ore 21Glinascono dall’incontro tra il fingerpicking e la voce die le atmosfere eteree e acide della chitarra di. Offrono blues, folk americano e psichedelia in un viaggio sonoro ispirato dalla California degli anni ‘60 e dallo spirito di ricerca e di fusione tipico dell’epoca. Con Marrio e Alfonso sono sul palco la vocaliste il percussionistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30Il progetto delpropone un repertorio di famosi standard jazz, con particolare attenzione al periodo 1950 - 1960. I brani, alcuni dei quali sono rielaborati con arrangiamenti originali, vengono proposti con un sound moderno e personale, carico di swing, daal flicorno,al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30