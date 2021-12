Brunori Sas, ecco "Cip!" e la dedica alla figlia Fiammetta

È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in una speciale riedizione in vinile l’ultimo lavoro discografico di Brunori Sas che, in occasione della sua recente paternità, dona una nuova veste al suo fortunatissimo Cip!: in onore della figlia Fiammetta infatti, esce oggi un’esclusiva versione in vinile completamente rivisitata in mood “ninna nanna” dell’ultima produzione di Dario Brunori, Baby Cip!. La nuova versione sé disponibile anche su tutte le piattaforme digitali.

In cover, delle splendide illustrazioni vanno a comporre un concept grafico che rimanda all’infanzia e all’immaginazione, con una delicata reinterpretazione della copertina originale fatta da disegni a matita colorata, dove la nuova vita è rappresentata simbolicamente prendendo spunto dagli artwork originali dell’album.

La delicata ed esclusiva riedizione compone uno scenario immaginifico e di fiaba, con brani come Al Di Là dell’Amore, Capita Così, Per Due Che Come Noi magistralmente tradotti in termini teneri ed affettuosi, e dedicati ai “nostri piccoli pettirossi implumi”: xilofoni delicati, leggeri flauti, pianoforti appena accennati, “strumenti giocattolosi e tanta dolcezza” suonati come sempre magistralmente dai musicisti storici della sua band - Mirko Onofrio, Stefano Amato, Dario Della Rossa e Massimo Palermo.

Una serie di favole della buonanotte, attraverso le quali ogni ascoltatore può sviluppare la sua idea di “cip”, dandogli la sua personale connotazione, che Dario ha più volte identificato con la parte di sé “fanciulla”. Una parte leggera, vitale, combattiva pur nella sua delicatezza. Baby Cip! è un album magico e forte come una bella fiaba, e come tutte le più belle fiabe ha un lieto fine: il ricavato dalle vendite verrà infatti interamente devoluto al reparto di neonatologia dell’ospedale di Cosenza.

La riedizione suggella il successo discografico registrato dall’album originale nel 2020, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti e che è stato certificato Disco d’Oro.

Dario Brunori si prepara inoltre a tornare a suonare dal vivo: il suo tour, prodotto da Vivo Concerti, lo porterà nei più importanti palazzetti italiani - dove ha già registrato sold out per le date di Milano, Roma e Firenze - nella primavera 2022.