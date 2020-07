Brunori Sas, quattro speciali "concertini acustici" dopo la vittoria ai Nastri d'Argento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è oggi uno degli artisti più stimati ed apprezzati della scena musicale. Il suo ultimo lavoro discografico, Cip!, si è aggiudicato la Targa Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto: uscito per Island Records il 10 gennaio, Cip! ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti e, sempre stabile nelle primissime posizioni delle charts, è stato certificato Disco d’Oro.Ieri Dario Brunori ha vinto anche il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo con la regia di Massimo Venier.Ma il 2020 per Brunori Sas è anno di live: dopo i clamorosi sold-out del suo tour nei palazzetti prodotto da Vivo Concerti che sarà recuperato nei prossimi mesi autunnali e nell’estate 2021, Dario ha accettato l’invito a partecipare a quattro serate speciali insieme al suo gruppo di storici musicisti, quattro Concertini Acustici che si terranno in location fuori dal comune, principalmente in contesti naturali.Quattro quindi gli speciali appuntamenti previsti in calendario, che vedranno il cantautore esibirsi in straordinarie location immerse nella natura, contesti intimi ed esclusivi: Dario Brunori sarà l’11 luglio a Champorcher (AO), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor; il 24 luglio a Lugo (RA), ospite del Ravenna Festival, già sold out; il 26 luglio a Tarvisio (UD), nel cartellone del No Borders Music Festival nella cornice mozzafiato friulana; ed infine il 2 agosto a Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento.Un anno denso di riconoscimenti dunque, che sottolinea l’unanime apprezzamento che Brunori Sas è stato capace di costruire in questi suoi primi dieci anni di carriera. Lo testimonia il percorso che la giuria del Premio Tenco gli ha tributato in questi anni, a cominciare dal 2010 quando ha vinto la Targa Tenco come Miglior Esordiente, fino ad arrivare al 2017 quando si è contraddistinto con La Verità, un brano che lo ha finalmente presentato a tutti e che ha vinto nella categoria Miglior Canzone.E lo testimonia anche il riconoscimento del Nastro d’Argento per la colonna sonora di Odio l’estate: in piena lavorazione di Cip!, Dario ha voluto infatti impegnarsi sulla scrittura della musica del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, a cui lo legano ricordi personali e per i quali - come ha spiegato lui stesso durante la presentazione del film - sente un rapporto personale di gratitudine. Scritta da Brunori Sas accompagnato dalla sua storica band, prodotta da Picicca e curata artisticamente da Taketo Gohara, la colonna sonora vincitrice del Nastro d’argento 2020 include brani come Bum Bum Bum, La verità e La canzone che hai scritto tu (quest’ultima contenuta anche in Cip!).Forte dei riconoscimenti ottenuti, e in attesa di vivere le emozioni del tour di presentazione di Cip! nei più importanti palazzetti italiani, Brunori Sas si prepara dunque a tornare sul palco con i suoi Concertini Acustici: gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti e della sicurezza di tutti. Per l’occasione Brunori Sas suonerà in acustico il suo ultimo disco ed il meglio del suo repertorio con un piccolo ensemble di musicisti, variando la formazione di location in location per dar vita ad uno spettacolo mai uguale a sé stesso ma sempre, meravigliosamente, coinvolgente.Queste le quattro date dei Concertini Acustici:Sabato 11 luglio 2020 || Champorcher (AO) @ MusicaStelle Outdoor - SOLD OUTVenerdì 24 luglio 2020 || Lugo (RA) @ Ravenna Festival - SOLD OUTDomenica 26 luglio 2020 || Tarvisio (UD) @ No Borders Music Festival - biglietti disponibili da venerdì 10 luglio alle 10:00Domenica 2 agosto 2020 || Monte Cucco (PG) @ Suoni ControventoQui il CALENDARIO COMPLETO del BRUNORI SAS TOUR 2020 - prodotto da Vivo Concerti:Sabato 14 Novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafioreMercoledì 18 Novembre 2020 || Ancona @ PalaPrometeoVenerdì 20 Novembre 2020 || Jesolo @ PalaInventDomenica 22 Novembre 2020 || Assago @ Mediolanum Forum - SOLD OUTMartedì 24 Novembre 2020 || Casalecchio di Reno @ Unipol ArenaGiovedì 26 Novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum - SOLD OUTDomenica 29 Novembre 2020 || Torino @ Pala AlpitourMartedì 01 Dicembre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport - SOLD OUTGiovedì 03 Dicembre 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenopeSabato 05 Dicembre 2020 || Bari @ Teatro PalaFlorio