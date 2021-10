Brunori Sas, il cantautore calabrese diventa papà: fiocco rosa per la piccola Fiammetta

Venerdì 15 Ottobre 2021, 21:55

Si chiama Fiammetta e suo padre è già follemente innamorato di lei. Fiocco rosa a casa di Brunori Sas, il cantautore calabrese che negli ultimi anni ha scalato le classifiche italiane è che oggi è divenuto papà della sua prima figlia, avuta con la storica compagna Simona Marrazzo.

Ad annunciare la nascita un post su Facebook: «Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte. Mio padre - scrive il cantautore, al secolo Dario Brunori - è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Brunori Sas si aggiudica anche il ciak d'oro 2020 SPETTACOLI Brunori Sas, show a sorpresa al vernissage di Tresoldi SPETTACOLI Brunori Sas emoziona il pubblico del No Borders Music Festival a...

Il cantautore e la sua compagna hanno deciso di far venire alla luce la bimba in Calabria dove entrambi sono nati e continuano a risiedere. Il piccolo paese di San Fili, in provincia di Cosenza che guarda i monti della Sila e dista pochi chilometri dal mare della costa tirrenica è in festa, è qui che la coppia vive da anni. Brunori che ha dedicato il suo nome d'artista all'impresa edile del padre scomparso prematuramente e che ha riservato alla sua Calabria svariate canzoni - per chi lo apprezza e lo ascolta ormai da anni immancabile è "Guardia 82" dedicata a Guardia Piemontese - ha fondato con la sua compagna più di dieci anni fa l'etichetta discografica "Picicca Dischi". Nel 2020 per il suo quinto album "Cip!" ha ricevuto la Targa Tenco, all'interno dell'omonimo premio, tra i più importanti riconoscimenti musicali italiani.