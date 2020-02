Adele, uscirà a settembre il nuovo cd della cantante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uscirà a settembre il prossimo album di, la cantante britannica con oltre 40 milioni di dischi e 50 milioni di singoli venduti in tutto il mondo. Ad annunciarlo è stata proprio Adele al ricevimento del matrimonio di due amici musicisti, Laura Dockrill e il chitarrista dei The Maccabees, Hugo White. «Aspettatevi il mio nuovo disco a settembre», si sente dire dalla cantante in vari video della serata pubblicati su Instagram dagli invitati presenti al The Mason’s Arms pub di Londra, tra i quali spicca anche Florence Welch dei Florence + The Machine.Adele si è esibita per gli amici cantando uno dei suoi singoli più celebri, Rolling in the deep, ed una cover di Spice up your life delle Spice Girls. La cantante si è aggiudicata un Oscar per la miglior canzone originale con Skyfall’ ,tema principale dell’omonimo Bond movie, nel 2013. Ha raggiunto l’apice del successo con il terzo ed ultimo album in studio 25 nel 2015.