Esce martedì 23 ottobre “Nella vita degli altri”, il primo romanzo del cantante Michele Bravi

Lui lo definisce

una canzone che dura 126 pagine

. Esce domani martedì 23 ottobre per Mondadori

Nella vita degli altri

, il primo romanzo di Michele Bravi. Cantastorie di grande talento, 23 anni, vincitore della settima edizione di X Factor e l'anno scorso a Sanremo nella categoria big, Michele Bravi decide di avvicinarsi alla scrittura per raccontare, non solo mediante la musica, la sua esperienza. “Quanto c’è di noi nella vita di chi ci sta attorno? Quanto degli altri nella nostra vita? Qual è la distanza che intercorre tra il modo in cui noi ci vediamo e quello con cui gli altri ci guardano?

una palazzina di cemento che ospita al piano terra la panetteria del signor Bisacco. L’edificio ha cinque piani e racconta molte storie: Angelo è un uomo spaventato che vive la sua passione per la fotografia con sofferenza, la signora Vera viene da Padova ma sogna Parigi e lussi impossibili, Achille cerca nel cibo la sua vendetta contro il mondo, la signorina Eco è bella e coraggiosa. Un esordio singolare questo di Michele Bravi che somiglia a una canzone da leggere a voce alta.

”. Queste le domande che prendono forma nel romanzo attraverso gli abitanti di