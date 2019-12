© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche il primo messaggio radiofonico trasmesso nel 1924 dall’Uri, l’Unione radiofonica italiana, che esce da un apparecchio d’epoca, tra i cimeli più suggestivi presenti all’interno dell’esposizione permanente, un percorso storico-didattico su radio e tv aperto nella sede Rai della Liguria che mostra materiale del museo della radio e della televisione del centro di produzione Rai di Torino. «In mostra ci sono tutti gli strumenti che sono stati utilizzati in Rai - spiega Massimo Ferrario, direttore della sede di Rai Liguria - ma anche da tutti noi nella nostra vita privata, quando si è trattato di registrare o di vedere immagini».L’esposizione è nata anche dall’esperienza di Porte aperte in Rai, iniziativa che ha portato molti studenti, nel corso degli anni, a visitare la sede. «Parlando con i ragazzi mi sono accorto che per loro anche un 33 giri rappresenta una novità - spiega Mauro Ottonello, di Rai Way - e farlo sonare e spiegare le differenze nel suono può essere interessante». Il museo metterà a frutto anche l’esperienza delle persone Rai andate in pensione: «persone che hanno un bagaglio di esperienza incredibile - conclude Ottonello - e che sto contattando per far rivivere oggetti che abbiamo trovato ma dei quali non conosciamo l’uso».