Lucca Comics 2023, biglietti in vendita: limite 80.000 al giorno

Martedì 5 Settembre 2023, 15:19

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per "Together", l'edizione 2023 di Lucca Comics & Games, che si terrà dall'1 al 5 novembre. Dopo aver venduto oltre 80.135 biglietti in modalità "early bird", ora sono disponibili i biglietti giornalieri e gli abbonamenti fino a un massimo di 80.000 al giorno. I concerti serali saranno ospitati dalla LC&G Music Tent per tutti e cinque i giorni dell'evento. Alcune aree del festival saranno accessibili senza biglietto, e i bambini nati dall'1 gennaio 2014 possono entrare gratuitamente se accompagnati da almeno un adulto con biglietto.