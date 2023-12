Luca Ravenna, disponibile su Prime Video "568", lo spettacolo rivelazione dello stand up comedian

È disponibile da oggi – giovedì 7 dicembre – per un periodo di tempo limitato in esclusiva su Amazon Prime Video, “568” registrato integralmente al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano durante il tour del 2022, lo spettacolo rivelazione di Luca Ravenna. È questo lo show con cui l’irriverente stand-up comedian dei record si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico, registrando decine di migliaia di presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian della sua generazione a sbarcare all’estero.

Luca Ravenna e il suo "Red Sox" show da sold out che fa il giro d'Italia

È proprio con “568”, il suo primo glorioso tour, che Luca Ravenna ha dimostrato di saper coinvolgere con estrema naturalezza un pubblico vastissimo, demolendo la quarta parete una battuta dopo l'altra: una chiacchierata al pub con un vecchio amico che sa esattamente come farci ridere.

Naturale prosecuzione del successo di 568 – fruibile quindi da domani su piattaforma Amazon Prime Video – è il nuovo spettacolo Red Sox, ora e nel 2024 nei teatri di tutta Italia. Con oltre 45.000 biglietti venduti ad oggi e circa 30 sold-out in calendario, Luca Ravenna si riconferma così essere il fenomeno della stand-up nazionale. Info e biglietti su Trident Music.