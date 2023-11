Empoli, torna la Città del Natale: magia per le famiglie e solidarietà per la Toscana colpita dall'alluvione

Accende le sue luci da sabato 18 novembre a domenica 7 gennaio la V Edizione di “Empoli città del Natale”, una festa pensata per offrire un’esperienza unica nel panorama natalizio nazionale con un’attenzione speciale alla solidarietà per le popolazioni toscane colpite dalle recenti alluvioni. Parte degli incassi delle prime 15 giornate dei progetti dedicati ai bambini, saranno devoluti alle attività commerciali del centro storico di Pontedera, che sono state colpite dall’alluvione che, secondo le ultime stime, ha provocato in Toscana circa 2 miliardi di danni.

Il taglio del nastro con l’accensione dell’albero è previsto sabato 18 novembre alle ore 17:30 in piazza della Vittoria, alla presenza delle Istituzioni, tra cui il Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Empoli città del Natale cresce ogni anno nei numeri e nella capacità di attrarre nuove iniziative e far arrivare nella nostra città migliaia di persone in poche settimane. È un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato perché l’amministrazione comunale sostiene attivamente questo evento come sostegno indiretto alle attività commerciali del centro storico. Sono sicura che questo grande appuntamento, che abbiamo saputo far nascere e crescere in questi anni, proseguirà nel futuro e diventerà sempre più un punto di riferimento nazionale.”, afferma Brenda Barnini, sindaco di Empoli.

Il programma

Alle 18:00 ci sarà una parata in centro storico a Piazza Farinata degli Uberti con l’accensione delle proiezioni con la nevicata artificiale, della Ghianda luminosa e delle “Mani della Vita”, un’opera in alluminio realizzata completamente a mano da RBR Light con 20.000 Led Rgb programmabili con sfumature e cambio di colore. RBR Light è conosciuta per aver prodotto l’animale in 3D luminoso più grande al mondo.

La più grande opera d'arte scultoria luminosa d'Italia

La Ghianda è la più grande opera d’arte scultoria luminosa d’Italia, lunga 20 mt e alta 9 mt ed è in piazza don Minzoni, di fronte alla stazione ferroviaria, che insieme alle “Mani della vita” alte 8,5 mt e larghe 13,5 sono in piazza Farinata degli Uberi. Queste due iniziative vivono un unico progetto che è quello di dare un nuovo inizio con nuove intenzioni non solo nel periodo di Natale ma in tutto l’anno, Empoli si candida in questa maniera e con l’utilizzo di tante luminarie; quindi, creando un effetto di particolare accento grazie all’utilizzo della luce, come città che ha consapevolezza della propria cultura, delle proprie radici e del fatto che territorialmente non esistono confini. È il pensiero debole, il pensiero egoico, il pensiero individualistico che crea confini, diversità e ogni forma di distinzione innaturale. In natura, infatti, la biodiversità è l’elemento cardine per l’evoluzione ed Empoli lo sa bene. Le due installazioni sono state volute, intenzionalmente gigantesche, con una struttura completamente rivestita di luci ed hanno l’obiettivo di rischiarare le tenebre, che una difficoltà come l’alluvione avvenuta in Toscana ha determinato nei cuori di tutti.

“Le forme decise, come simbolo di queste importanti installazione/performance nascono dall’immagine della ghianda come principio ed inizio di un futuro albero della vita, forte e ben radicato, pronto a superare ogni difficoltà. Le difficoltà per Empoli sono l’occasione per dimostrare spirito di appartenenza, senso di unione e grande solidarietà umana. La seconda installazione che ha la forma di due mani che unite creano un cuore e che raggiunge anch’essa una notevole all’altezza, creando un fortissimo “effetto wow” nell’osservarla. Il grande significato di quest’ultima, è legato nell’emozione di concepire un ritorno a qualcosa di superiore e che c’è una energia dietro ogni nostra azione più grande di noi che ci tiene., fondata esclusivamente sulla legge dell’armonia e della pace.” dichiara Eros Condelli presidente di Confesercenti Empoli e ideatore ed organizzatore della manifestazione.

Spettacolo di luci

Per l’occasione l’intera città vestirà i colori del Natale, offrendo una calda accoglienza che avvolgerà subito tutti i visitatori. Tantissime le attrazioni previste per quest’edizione. A partire dalle 16 grandi installazioni luminose sparse per tutta la città. Altra novità piena di luce sarà il pianoforte a led dedicato a Ferruccio Busoni, compositore empolese, che verrà posizionato in piazza della Vittoria proprio in corrispondenza della dimora storica del pianista.

I mercatini e il magico mondo di Babbo Natale

La casa del Busoni sarà visitabile su prenotazione durante tutto il periodo natalizio.

I visitatori potranno passeggiare tra le 32 baite bianche dei mercatini di Natale, aperte in Piazza della Vittoria sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:30. Torna anche la mascotte simbolo della manifestazione: nella Casa di Ciuchino “Empolino”, dentro l’albero di Natale, sarà possibile conoscere e scattare una foto ricordo tutti i sabati e domenica e nei giorni festivi dalle 15.30 alle 19.30. Sempre nel weekend e nei giorni festivi aprirà le porte Il Magico Mondo di Babbo Natale (giorni di apertura 18,19,25,26Nov; 2,3,8,9,10,16,17,23,24 Dic.; Orari 11:00/13:00, 14:30/19:30), che permetterà di vedere e visitare la casa di Babbo Natale allestita in via dei Neri presso il chiostro degli Agostiniani.

Un’esperienza indimenticabile per i bambini che prevede diverse ambientazioni: si parte dal Polo Nord, con un simpatico orso polare e una vera e propria nevicata, per proseguire attraverso il bosco incantato con le renne di Babbo Natale e la visita all’ufficio postale degli elfi, dove sarà possibile scrivere la letterina dei desideri. Ultima tappa nella più classica delle ambientazioni: la foto di rito con Santa Claus sulla magica poltrona di velluto rosso.

Le novità di quest’anno

Novità assoluta è la Casa delle principesse e dei supereroi: un’attrazione tutta nuova dove i bambini potranno dedicarsi ad attività laboratoriali in compagnia degli idoli delle fiabe e dei cartoni animati. Per i più intraprendenti un trucca bimbi dipingerà i volti di grandi e piccini. La Casa sarà aperta tutti i sabati, domeniche e festivi dalle 15:30 alle 19:30. Altra novità è la Parata di Natale di Empolino, la mascotte ufficiale, insieme ai suoi aiutanti e ad un’allegra banda di musicisti. Una festosa incursione musicale per le vie del centro con partenza da piazza della Vittoria tutte le domeniche e i festivi alle 17:15 e alle 18:30.

Gli altri appuntamenti

La manifestazione sarà inoltre costellata da altri appuntamenti fissi pensati per stimolare la fantasia dei più piccoli e rievocare tutti il magico potere del Natale: dalla Grande Nevicata, in programma ogni sabato e domenica dalle 16:30 alle 17:30 e dalle 18:30 alle 19:30 in piazza Farinata degli Uberti, al Light Show, con le proiezioni accese tutti i giorni sui palazzi in piazza Farinata degli Uberti e Piazza della Vittoria dalle 16:30 circa fino alle 24:00. Le proiezioni architetturali costituiranno un'occasione per riflettere, tramite l'emozione della luce, sui valori universali del dono e della gratuità. Da qui il tema "Un dono di luce", che sarà narrato e condiviso tramite la valorizzazione dei prospetti con ricercate tessiture luminose che richiamano le carte regalo. Per chi ama lasciarsi trasportare ci sarà Il Trenino Turistico (tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00). Completano il programma i Musical dei più famosi cartoni animati, tutti i sabati e domenica pomeriggio con spettacoli pomeridiani (3 ripetizioni) nel Teatro il Momento in via del Giglio, e il Winter Park, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00 e il week end fino alle 24:00 in Piazza Matteotti, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica e un piccolo luna park per bambini.

Green e Sostenibilità

Da sempre la manifestazione è attenta al Green e all’ambiente quest’anno con il progetto “IO RICICLO”. Per questo le installazioni luminose saranno temporizzate e dotate di tecnologie di ultima generazione che consentiranno di abbattere il consumo di energia. Inoltre, la “Casa delle Mascotte” di piazza della Vittoria sarà interamente costruita in legno e materiali riciclati realizzati dall’Associazione “Porte Aperte” Onlus, che oltre a occuparsi del recupero degli scarti cerca di dare voce e autonomia alle persone più fragili. La Casa sarà il luogo in cui i piccoli visitatori potranno imparare giocando come riciclare correttamente i rifiuti. Ad ogni partecipante verrà proposto un percorso divertente in cui verrà simulato il conferimento di alcuni rifiuti all’interno dei contenitori della raccolta differenziata. A tutti i giovani che termineranno il gioco verrà conferito il badge e l’attestato del “buon riciclatore” insieme ad una foto ricordo.