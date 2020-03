UffiziDecameron: ai tempi del coronavirus i Musei diventano un rifugio virtuale

Parte Uffizi Decameron, campagna social lanciata dalle Gallerie degli Uffizi. L'obiettivo, si spiega, è tenere compagnia, nel segno della grande arte, a tutti coloro che restano in casa per aiutare la campagna di prevenzione del contagio da Coronavirus.



Ogni giorno, sui profili Instagram e Twitter degli Uffizi, verranno pubblicate foto, video e storie dedicate ai capolavori custoditi nella Galleria delle Statue e delle Pitture, in Palazzo Pitti e nel Giardino di Boboli. Il nome della campagna, che avrà anche l'hashtag #UffiziDecameron, è ispirato alla celebre opera di Giovanni Boccaccio: 10 giovani sfuggono al contagio della peste nera rifugiandosi in una villa sui colli sopra Firenze e per combattere la noia ciascuno racconta una novella al giorno.



Così gli Uffizi ai tempi del coronavirus diventano un rifugio virtuale: il loro programma su Instagram, Twitter, Youtube e sul sito web viene ampliato e da oggi potenziato con l'apertura di un altro canale social, Facebook, alla pagina Gallerie degli Uffizi.



I musei hanno dovuto chiudere, ma «l'arte non si ferma - spiegato il direttore Eike Schmidt -. Per questo da adesso ci rivolgeremo al nostro pubblico anche attraverso Facebook». «Oggi diamo inizio ad Uffizi Decameron: come nel capolavoro di Boccaccio, ogni giorno racconteremo le storie, le opere, i personaggi dei nostri bellissimi musei, unendoci nel nome della cultura, dell'arte e perché no dello svago. Evitiamo ogni contagio, tranne quello della bellezza».



Nell'ambito di Uffizi Decameron ci sarà anche

La mia Sala

, serie di

minitour virtuali

nei quali gli assistenti museali illustreranno in video alcuni più suggestivi angoli delle Gallerie, con i loro segreti e le loro opere. Ad arricchire ed affiancare Uffizi Decameron sarà anche la pubblicazione sui social di immagini, video e contenuti dedicati a Raffaello e ai suoi capolavori, celebrati nella ricorrenza del cinquecentenario dalla sua morte, che in parte consola della temporanea sospensione della grande mostra a Roma.

