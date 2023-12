Venerdì 22 Dicembre 2023, 08:38

La tradizione, o meglio il classico, coniugata all'innovazione. Questa è la storia di sempre, e di adesso più che mai, del Messaggero. E questo connubio non poteva che materializzarsi in un click. Quello che consente a qualsiasi lettore del giornale di Roma e dell'intero Paese di fare un viaggio nel tempo, di avventurarsi in un vero e proprio ritorno al futuro, di perdersi e di ritrovarsi nell'oceano di fatti, di commenti, di foto, di firme, di racconti grandi e piccoli, di vicende vicine e lontane, di storie nazionali e internazionali e di storie cittadine e di quartiere, lungo le annate plurisecolari delle nostre pagine. Sì, insomma, c'è online - ed è una svolta che inorgoglisce e l'ennesimo sforzo di dialogo con il pubblico da parte di un quotidiano che si sente ed è un patrimonio di tutti - l'archivio storico del Messaggero. Basta collegarsi, con il sito e il gioco è fatto. Quasi tutti i 145 anni di epopea di questa testata che ha sempre guardato avanti senza paraocchi sono visitabili sullo schermo e sul display. Gli utenti possono collegarsi attraverso https://archivio.ilmessaggero.it/ e le copie del giornale dal 1880, ossia due anni dopo la fondazione, a oggi rinascono come nuove all'occhio di chi andando a scandagliare il passato vuole capire quello e orientarsi su ciò che è accaduto dopo e fino ad ora.

Benedetto Croce che era collaboratore autorevolissimo di questo giornale - sotto la guida di Alessandro Perrone che la assunse nel 1952 - diceva che «la storia è sempre storia contemporanea» e aveva ragione. Un clic contemporaneo sull'archivio del nostro sito riporta al passato e rimanda al presente e al futuro. Sarà per tutti una bella esperienza questa. Anche per il mondo scolastico dove, sia nelle scuole medie sia nei licei, molto spesso gli articoli antichi e recenti del Messaggero sono materia di discussione, ispirano le lezioni degli insegnanti e diventano materia didattica. Adesso, questo dialogo tra giornalismo, inteso come il nostro giornalismo, e il mondo dell'istruzione sarà più facile, più a portata di mano, più digitalmente veloce e fattivo. C'è da essere orgogliosi di questa svolta tecnologica, che è svolta civica e culturale. Pronti? Click!L'utilizzo dell'intelligenza artificiale consente inoltre, nell'archivio online, la contestualizzazione delle ricerche ed una navigazione più ricca e immersiva. Per effettuare la ricerca basta scrivere una o più parole nella maschera di ricerca dell'home page ed avviare il percorso che può essere per argomento o per personaggio, per luogo o per data. Gli abbonati Digital+, che hanno cioè accesso all'edizione digitale del quotidiano, al sito ilmessaggero.it e agli altri servizi correlati, possono anche consultare la pagina selezionata del giornale utilizzando lo "sfogliatore" oppure accedere all'articolo digitale disponibile per le edizioni dal 2000 a oggi. È inoltre possibile salvare le ricerche effettuate e conservare le pagine trovate. E c'è l'imbarazzo della scelta: dalla prima pagina del 4 giugno 1882 che annunciava la morte di Garibaldi a quella del 5 giugno 1946 che dava conto del referendum istituzionale e a tante altre prima e dopo di queste. Si potrà vedere, nell'archivio, la prima pagina (e tutto il resto del giornale) del 25-26 luglio del 1943 fatta due volte: quando il fascismo c'era ancora e appena il fascismo non c'è stato più. E il numero del Messaggero del 21 luglio del 1969 quando i terrestri sbarcarono sulla luna? Click, ed eccola questa copia celeberrima. E via così.Dall'home page del sito https://archivio.ilmessaggero.it/ si può anche accedere alla pagina «Accadde oggi», che presenta gli avvenimenti accaduti nel giorno specifico dal 1880 ad oggi, che hanno trovato spazio nelle pagine del giornale. Ogni evento è accompagnato da un'immagine storica.Che cosa è stato ed è il nostro Paese, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati come comunità nazionale lungo un secolo e mezzo, in che modo l'informazione - a cominciare dal giornale della Capitale, della politica, dei cittadini e del mondo che riconosce in Roma il punto di riferimento dei valori occidentali che parlano con tutti - si è trasformata e ha trasformato l'opinione pubblica: c'è tutto questo nell'archivio on line del Messaggero. Che è una luce, e si aggiunge - per la festa dei 145 anni - a quella che sta illuminando la sede di via del Tritone e c'è dell'illuminismo in questa meravigliosa avventura.