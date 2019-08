Quando Andy Warhol si ispirava al selvaggio West

Andy Warhol e la sua passione per il West. Per la prima volta una mostra esplora un insolito Warhol, l'artista affascinato dal mondo dei cowboy. "WARHOL and the WEST" sarà inaugurata il 25 agosto e rimarrà aperta fino al 31 dicembre al Booth Western Art Museum di Cartersville in Georgia.

Co-curata da Faith Brower del Tacoma Art Museum e Seth Hopkins, tra le altre cose anche direttore esecutivo del Booth Museum, "WARHOL and the WEST" è la prima mostra museale che esplora a fondo l'amore dell'icona della pop art per il West, un sentimento espresso sia nella sua arte, nei suoi film, i suoi viaggi, gli oggetti collezionati nonché il modo di vestire.



«WARHOL and the WEST - ha spiegato Hopkins - cerca di mettere in un unico contesto tutta l'arte di ispirazione Western prodotta da Warhol, oltre agli oggetti che collezionò o gli abiti che indossò. Tutto in un unico posto. È la prima grande mostra che si focalizza sull'arte western per inquadrarla nel contesto di tutta la sua carriera».

La mostra comprende oltre cento pezzi e apre una finestra su alcuni aspetti poco studiati della sua carriera artistica. «Anche i suoi fan più appassionati - continua Hopkins - probabilmente non sono a conoscenza del fatto che l'artista fosse attratto dal West. Tuttavia il West fu un'influenza costante per quasi tutta la sua vita. Warhol indossava stivali da cowboy e spesso amava fare viaggi a Taos (cittadina nel deserto del Nuovo Messico, ndr), Forth Worth (luogo rinomato per i cowboy in Texas, ndr) e in Colorado. Accumulò, inoltre, una quantità enorme di oggetti e manufatti degli indiani d'America». Non a caso, uno dei progetti più significativi poco prima della

sua morte nel 1987 fu la serie "Cowboys and Indians" (cowboy ed indiani) con 14 soggetti western iconici. Tra questi una serigrafia di John Wayne. In mostra anche una riproduzione del famoso "Triple Elvis", in cui per la prima volta Elvis Presley appare nelle opere realizzate da Warhol. Il cantante e attore viene rappresentato in posa da pistolero, proprio per cogliere le caratteristiche principali della sua carriera cinematografica

e sintetizzarle ma anche per ricordare il celebre movimento di gambe dell'artista.

Booth Western Art Museum, affiliato con Smithsonian, è il grande museo di arte western del sud-est degli Stati Uniti. Della sua collezione permanente fanno anche parte ritratti presidenziali e lettere da loro autografate.

Ultimo aggiornamento: 18:56

