Scoperti negli archivi di Andy Warhol i nastri originali del primo album dei Velvet Underground

Il primo album del Velvet Underground mai ascoltato. È stato scoperto nell'Andy Warhol Museum di Pittsburgh che ha subito digitalizzato i rari nastri magnetici di questa pietra miliare. Si tratta infatti dell'epocale album di debutto della rock band Velvet Underground, «The Velvet Underground & Nico», pubblicato nel marzo 1967 dall'etichetta Verve Records. Cosa c'è di nuovo in questo disco? I nastri monofonici contengono versioni alternative e mix delle nove canzoni iniziali che hanno costituito la base del disco.

«Si può ascoltare l'album come la band originariamente intendeva realizzarlo», ha detto Matt Gray, responsabile degli Archivi Warhol. «La tracklist da sola è una rivisitazione dell'album. La qualità del suono è notevole, offre una nuova prospettiva».

