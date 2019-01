“L'amica geniale”, nel Rione Luzzatti di Napoli arriva anche un murales dedicato a Lila e Lenù

I turisti che arrivano da tutto il mondo in Italia per vedere i luoghi de

L'amica geniale

, il romanzo poi diventato fiction di Elena Ferrante, da oggi avranno una location in più. Ad accogliere gli appassionati nel cuore del Rione Luzzatti, periferia est di Napoli, ci sarà anche un'opera di street art sulla facciata della biblioteca comunale. Sul muro di una biblioteca che 70 anni fa nacque grazie alla volontà del professor Agostino Collina per offrire uno spazio di cultura ai tanti ragazzi del quartiere che non potevano andare a scuola, ci sono le figure di Lila e Lenù, le giovani protagoniste della fiction, vale a dire le attrici Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, che hanno preso parte all'inaugurazione.



L'opera è stata realizzata da Eduardo Castaldo, anche fotografo di scena della fiction, che non ha dimenticato la maestra delle bimbe nè lo stesso professor Collina. Questa è la prima opera di street art nel rione dedicata all'opera della Ferrante ma non sarà l'ultima, annuncia il presidente della IV Municipalità del Comune di Napoli, Giampiero Perrella. «Arriveranno altri murales per favorire dal basso la partecipazione - spiega - tra marzo e aprile ne sarà inaugurato un altro nel piazzale Lobianco immaginato dai ragazzi delle scuole medie del rione. In questo quartiere noto per fatti negativi, grazie a

L'amica geniale

adesso arrivano anche i turisti e grazie a questi murales potranno riconoscere i luoghi simbolo della fiction».

© RIPRODUZIONE RISERVATA