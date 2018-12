Il libanese Hashim Sarkis nominato curatore della 17, Mostra Internazionale di Architettura del 2020 a Venezia

Sarà il libanese Hashim Sarkis, 54 anni, il curatore della 17. Mostra Internazionale di Architettura del 2020 a Venezia. L’architetto Sarkis, titolare di Hashim Sarkis Studios (HSS), fondato nel 1998 e con sedi a Boston e Beirut, dal 2015 è preside della School of Architecture and Planning al Massachussetts Institute of Technology (MIT). Il Cda della Biennale di Venezia su proposta del presidente Paolo Baratta ha deliberato di nominare Hashim Sarkis direttore del Settore Architettura. Membro della giuria internazionale della Biennale Architettura 2016 ha partecipato con il suo studio al Padiglione Stati Uniti nel 2014 e Albania nel 2010.



Sarkis ha una laurea in Architettura e una in Belle Arti conseguite alla Rhode Island School of Design, oltre che un master e un dottorato in Architettura alla Harvard University. Ha curato e scritto vari libri e articoli sulla storia e la teoria dell’architettura moderna; tra questi, Josep Lluis Sert, The Architect of Urban Design; Circa 1958, Lebanon in the Projects and Plans of Constantinos Doxiadis; Le Corbusier's Venice Hospital. La 17. Mostra Internazionale di Architettura che si terrà dal 23 maggio al 29 novembre 2020; pre-apertura 21 e 22 maggio; inaugurazione al pubblico sabato 23 maggio.

