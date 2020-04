conNoilungoleMura: con Roma Capitale alla scoperta delle Mura Aureliane, si parte da Porta Flaminia

Tra le novità che partono questa settimana, una delle più curiose è il progetto #conNoilungoleMura, un racconto a puntate attraverso il quale riscoprire il più imponente dei monumenti cittadini: le Mura Aureliane: attraverso brevi video, diffusi sulla pagina facebook del Museo delle Mura, sarà possibile seguire un itinerario virtuale lungo tutto il circuito murario, e il primo video sarà sulla Porta Flaminia. Nell’ambito della campagna #iorestoacasa, prosegue l’offerta culturale su web e social di Roma Capitale con una nuova settimana del programma #laculturaincasa. Anche questa settimana torna la serie dal titolo #ilmuseoincasa, per portare direttamente a domicilio la storia dei Musei Civici: i curatori archeologi e gli storici dell’arte della Sovrintendenza Capitolina in questo secondo episodio continueranno a raccontare la storia della Centrale Montemartini.



Questa settimana ad affiancare il viaggio tra le bellezze e le storie dei musei, ci sarà anche #lemostreincasa, il ciclo di appuntamenti che offrirà approfondimenti, aneddoti e storie legate alle opere delle mostre in corso nei nostri musei. Partiremo anche qui dalla Centrale Montemartini per il primo degli appuntamenti dedicato alla mostra “Il colore degli Etruschi”, l’esposizione di lastre parietali e decorazioni architettoniche provenienti dal territorio di Cerveteri. Anche nella settimana attuale si continuerà a giocare con le opere d’arte dei Musei Capitolini nella seconda puntata della rubrica #GiocaconiCapitolini. Lunedì 6, i visitatori da casa potranno scoprire le differenze tra due immagini apparentemente identiche del Ratto di Europa di Paolo Caliari detto Veronese, il dipinto risalente al 1580 presente nella Pinacoteca Capitolina.

