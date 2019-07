Woody Harrelson svela il suo nuovo progetto: «S'intitola “The Misadventures of Mr. Fitz”»

«Ho in cantiere un nuovo soggetto cinematografico dal titolo The Misadventures of Mr. Fitz». Lo ha rivelato Woody Harrelson, primo ospite internazionale del Giffoni Film Festival, durante l’affollatissima Masterclass che l’attore americano ha tenuto questa mattina sulla sua opera prima da regista “Lost in London”.



«Sarà anche questa una commedia. Io amo far ridere la gente», ha detto Harrelson che tornerà sul grande schermo ad ottobre con “Zombieland 2”. Incalzato dalle domande dei giovani giurati, Harrelson ha rivelato che da attore i ruoli che ha amato di più sono stati quelli in “Hunger Games” e in “Zombieland”. «Mi sorprende sempre che mi paghino per girare questi film, mi diverto così tanto che li farei gratis», ha scherzato Harrelson. © RIPRODUZIONE RISERVATA