Winnie Pooh e la Regina Elisabetta compiono 95 anni, la Disney dedica un cortometraggio a entrambi

La Regina Elisabetta II e Winnie the Pooh saranno i protagonisti del cortometraggio Walt Disney realizzato per festeggiare i loro novantacinquesimi anni. La sovrana inglese ha spento novantacinque candeline il 21 aprile, mentre tra qualche mese, il 26 ottobre, compirà gli anni l'orsetto di Alan Alexander Milne. In occasione di queste due date, il canale YouTube Disney IT ha distribuito un simpatico cortometraggio intitolato Winnie the Pooh e “L’Avventura Reale”.

Il cortometraggio

Il cortometraggio riguarda Winnie intento a fare un regalo per la Regina, al suo fianco come sempre ci saranno i compagni del Bosco dei Cento Acri. Walt Disney ha scritto nella didascalia del video: «Festeggiamo 95 anni magici. L’orsetto preferito da tutti ha un messaggio speciale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II». Il debutto dell'orsetto è avvenuto nell’ottobre del 1926 e negli anni successivi le sue avventure e i suoi amici sono stati un franchise amato dai più grandi e dai più piccoli.

