Ecco The quake-il terremoto del secolo: nelle sale dall'8 agosto

The quake – il terremoto del secolo, ispirato al terremoto che ha colpito Oslo nel 1904. Il film ha conquistato il pubblico e la critica internazionali e sarà nelle sale italiane dall’8 agosto, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures. Il geologo Kristian Elkjord è un uomo la cui vita privata è appesa a un filo: l’ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun (Ane Dahl Torp) e a trascurare i due figli : lo studente universitario Sondre (Jonas Hoff Oftebro) e la piccola Julia (Edith Haagenrud - Sande). La sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l’intera città. Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un’impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa



Il film è un action thriller ricco di emozioni che mette ancora una volta al centro la brutale e mortale forza della natura. Racconta una storia di sopravvivenza ricca di azione e di effetti speciali mozzafiato, ma anche un racconto umano fatto di coraggio e altruismo, che pone lo spettatore di fronte ad una serie di domande attuali: quando e dove un terremoto può scatenare la sua energia? Si può realmente predire un terremoto? È colpa dell’uomo o della natura?



