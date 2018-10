Sconti in sala e per i giovani bus e ticket gratis per la Festa del Cinema di Roma

Nel Lazio a partire dal 10 ottobre e fino al prossimo agosto il mercoledì il cinema sarà scontato fino al 50% per tutti, e i ragazzi tra i 18 e i 26 anni che vivono nelle province potranno arrivare gratis, sui bus Cotral, alla Festa del Cinema di Roma. Gli under 26 che invece andranno alla Festa autonomamente riceveranno un biglietto gratuito per andare al cinema tra il 24 ottobre e il 19 dicembre.



Sono alcune delle iniziative di

La Regione ti porta al cinema

, il pacchetto di politiche per il sostegno al settore presentato questa mattina alla WeGil di Trastevere dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti insieme con la vicepresidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli e la presidente dell'Anec Lazio Piera Bernaschi, partner insieme a Cotral dell'offerta.

La prima iniziativa prenderà il via il 10 ottobre, e l'elenco completo delle sale aderenti e il costo dei biglietti sarà disponibile sul sito della Regione.



Per quanto riguarda la Festa del Cinema, i ragazzi che, pur non vivendo a Roma, desiderano partecipare alla kermesse potranno raggiungere gratuitamente la Festa, assistere a una proiezione pomeridiana, vivere la magia del red carpet e poi tornare a casa grazie a 4 autobus giornalieri messi a disposizione da Cotral e che partono alle 14 da Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Per partecipare basta registrarsi sul sito della Regione, scegliere giorno, itinerario e fermata più vicina e seguire le istruzioni.



Sugli autobus i ragazzi riceveranno il biglietto per la proiezione pomeridiana, un coupon per andare gratis al cinema in un mercoledì a scelta tra il 24 ottobre e il 19 dicembre in una delle sale aderenti, un coupon per ritirare nello stand della Regione Lazio uno snack realizzato con prodotti del territorio e una bibita offerti da Arsial. Gli autobus ripartiranno dall'Auditorium alle 21.30.



Zingaretti ha poi annunciato altre due iniziative a sostegno del settore: un avviso pubblico che mette a disposizione 850 mila euro a sostegno di progetti cinematografici che promuovono le diversità culturali o prevengono il disagio sociale; festival e rassegne; eventi sull'evoluzione dell'industria audiovisiva e attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio audiovisivo.



Per sostenere le sale, invece, dopo il finanziamento di un milione di euro per il biennio 2017-8, nel 2019 la Regione Lazio stanzierà altri 500 mila euro per favorire l'accessibilità e la messa in sicurezza e per contribuire all'acquisto di ausili audiovisivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA