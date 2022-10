Giovedì 13 Ottobre 2022, 09:44

Primo red carpet all'insegna del cinema italiano: stasera sarà Il colibrì, il film di Francesca Archibugi ispirato all'omonimo romanzo Premio Strega di Sandro Veronesi (La Nave di Teseo) e interpretato da Pierfrancesco Favino con Bérenice Bejo, Kasia Smutniak e Nanni Moretti, ad aprire all'Auditorium la 17esima Festa di Roma per poi uscire in sala domani stesso con la missione di rivitalizzare il box office in affanno. Nuova edizione, nuova era sotto la guida artistica di Paola Malanga, con Gianluca Farinelli presidente della Fondazione Cinema per Roma: il cartellone di questa Festa, densissimo di eventi (solo i film sono 130) e diffuso nell'intera città dal centro alla periferia, promette fino al 23 ottobre emozioni cinefile d'autore in concorso e proposte per il grande pubblico fuori competizione, anteprime e restauri, documentari, incontri, dibattiti, premiazioni. In poche parole, sarà un festival alto e basso, cioè colto e al tempo stesso popolare, adatto ad ogni tipo di pubblico.

Compreso quello dei giovanissimi che si ritroveranno soprattutto nel programma di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela pronta ad accogliere Russel Crowe con il suo nuovo film da regista Poker Face e, notizia freschissima, l'attesa serie Boris 4. Ci sarà l'anteprima italiana di The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg, racconto di formazione semi-autobiografico con Michelle Williams e Paul Dano. E il cinema italiano avrà un ruolo di primo piano un po' per spingere il pubblico a tornare in sala mentre gli incassi languono (e ben 171 film già pronti, secondo il portale cinemotore, aspettano la data di uscita), un po' per ribadire la potenzialità internazionale della nostra produzione: un'inchiesta commissionata dall'Anica ha rilevato che negli ultimi 5 anni la circolazione dei nostri film all'estero è schizzata dai 43 titoli del 2017 ai 118 del 2021 mentre le coproduzioni hanno attratto quasi 100 milioni, un record. Tra i film italiani più attesi di questa Festa brilla La stranezza di Roberto Andò, prima storica coproduzione RaiCinema-Medusa, protagonista il sodalizio inatteso tra il carisma di Toni Servillo (nel ruolo di Luigi Pirandello) e il talento anche drammatico, un'autentica rivelazione, di Ficarra & Picone. Si vedrà finalmente L'ombra di Caravaggio di Michele Placido con Riccardo Scamarcio nel ruolo del pittore maledetto (si dice che abbondino le scene forti, orge comprese) affiancato da Isabelle Huppert, Louis Garrel e Micaela Ramazzotti. Ed è da segnalare il ritorno di Gianni Di Gregorio, il regista del cult Pranzo di Ferragosto, che ora in Astolfo affronta anche da protagonista in modo poetico il tema dell'amore tra anziani (lei è l'irresistibile Stefania Sandrelli) mentre la cantante Emma, mattatrice ultra-drammatica di Il ritorno di Stefano Chiantini, spezza il cuore nel ruolo di una ex detenuta rifiutata dalla famiglia. Intanto il cinema ha un nuovo presidente dell'Agis, eletto per acclamazione: è Francesco Giambrone, l'attuale sovrintendente dell'Opera.

La Festa non dimenticherà il legame con l'attualità: a ricordare l'Iran scosso dalle rivolte popolari, mentre le attrici si tagliano i capelli in segno di solidarietà con le donne uccise, sarà la presidente della giuria Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis, iraniana da molti anni residente a Parigi da dove non smette denunciare il fondamentalismo e le violenze del suo Paese di origine. Sarà all'Auditorium anche Annie Ernaux, fresca di Nobel per la letteratura: presenterà il documentario Les Années Super 8 realizzato con il figlio David Ernaux-Briot. Ieri, alla vigilia dell'inaugurazione, i direttori dei principali festival si sono confrontati sulla crisi delle sale («Bisogna gestirle in modo nuovo», ha detto Alberto Barbera della Mostra di Venezia) e da oggi torna all'Auditorium Foodopolis, la città del gusto al sapore pugliese. La Festa può davvero cominciare.