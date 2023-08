Sapore di mare compie quarant’anni, che fine hanno fatto i protagonisti? Tre generazioni in un unico film

La commedia balneare e generazionale "Sapore di mare" compie 40 anni, ma non li dimostra. Uscito nel 1983 quando nessuno, né i registi Carlo ed Enrico Vanzina (figli del mitologico Steno) né i produttori (Pio Angeletti e Adriano De Micheli della Dean Film) avrebbero immaginato diventasse un successo, ora il racconto di un gruppo di ragazzi in vacanza in Versilia nel 1964 è diventato un passaggio generazionale. tra aneddoti e battute diventate cult.

Tra gioie, delusioni, amori, scherzi e avventure di un gruppo di ragazzi che passava i mesi estivi a Forte dei Marmi (sebbene sia stato girato per il 75% a Fregene) a metà degli anni Sessanta, la commedia esaltava la nostalgia degli anni ’60, periodo in cui è ambientata la vicenda, mentre diciotto anni dopo, nell'estate del 1982, i protagonisti si ritrovano inaspettatamente nello stesso locale che frequentavano anni prima da ragazzi.

I protagonisti

Impossibile trascurare la colonna sonora con all'interno artisti come Piero Focaccia con "Stessa spiaggia stesso mare", "Luglio" di Del Turco, Edoardo Vianello che fa ballare Karina Huff sulle note di "I Watussi" e naturalmente "Sapore di mare" di Gino Paoli. E poi Celentano, Rita Pavone, Caterina Caselli, i Rokes, Luigi Tenco, Fred Buongusto e Gianni Morandi, "Satisfaction" dei Rolling Stones e "Tous les garcons et les filles" di Francoise Hardy.

Senza dimenticare "Celeste Nostalgia" di Riccardo Cocciante, datata 1982, per il finale dolceamaro del film. Oggi il cast ha preso diverse strade.

Jerry Calà e Christian De Sica erano i fratelli Carraro Luca e Felicino, rampolli di una famiglia milanese. Per entrambi il mondo dello spettacolo ha tenuto aperte le porte: Calà è protagonista di spettacoli in tutta Italia e De Sica si divide tra cinema, teatro e tv.

Marina Suma dopo il film d’autore "Le occasioni di Rosa" con cui nel 1981 vince il Nastro d'argento e il David di Donatello, arriva la popolarità con il ruolo di Marina Pinardi, ragazza acqua e sapone, flirt estivo di Luca. Ormai lontana dai riflettori, vive a Salina nelle Eolie dove crea e vende gioielli di cartapesta.

Isabella Ferrari a soli diciannove anni esordisce nella parte di Selvaggia: da quel ruolo la sua carriera non si è mai interrotta, semmai messa in pausa. Dopo i ruoli in commedie negli anni Novanta cambia registro e viene diretta da Ettore Scola in "Romanzo di un giovane povero" che le vale anche la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, Ferzan Özpetek in "Saturno contro", "Un giorno perfetto" e "Napoli velata", oltre a Woody Allen per "To Rome with Love" e Paolo Sorrentino ne "La grande bellezza".

Virna Lisi e Karina Huff rispettivamente nei panni di Adriana Balestra e Susan Hunt, non ci sono più. La Lisi con una carriera straordinaria, è mancata nel 2014. Huff (vero nome Carina Corona Elizabella) è scomparsa nel 2016 a Londra: dopo il successo degli anni Ottanta con "Vacanze di Natale" e "Domani mi sposo", torna in Inghilterra dove farà l'insegnante.

Guido Nicheli, alias il Dogui è il cummenda che non ha mai voglia di concedersi alla moglie Virna Lisi che con questa pellicola si è aggiudicata il David di Donatello e il Nastro d’Argento per la migliore attrice non protagonista. Nicheli è scomparso nel 2007, ma resta indimenticabile anche il personaggio di Donatone Braghetti il cummenda di «Sole, Whisky e sei in pole position» in "Vacanze di Natale".

Gianni Ansaldi e Giorgia Florio. Ansaldi interpreta Gianni, il ragazzo che si infatua di Adriana (Lisi), donna più grande di lui e per la quale lascia Selvaggia (Ferrari). Al cinema affiancherà la carriera del fotografo professionista. Anche Florio che in "Sapore di mare" è Giorgia, la migliore amica di Selvaggia, ha optato per la fotografia.

Paolo Baroni e Angelo Maggi. Gli indimenticabili marchesini Pucci con il loro tormentone “Ganza sta battuta”: Baroni ha lavorato con Federico Fellini, Dino Risi, Roberto Benigni e dal 1996 è il maggiordomo che apre l'ingresso agli ospiti di Bruno Vespa in Porta a Porta. Maggi è diventato un doppiatore: è la voce italiana di Bruce Willis, Tom Hanks e Robert Downey Jr.

Ennio Antonelli. Scomparso nel 2004, dopo una carriera da pugile diventa un celebre caratterista. Oltre al bagnino Morino va ricordato per una lunga serie di ruoli minori in film comici come il ruolo del macellaio Otello Rinaldi detto "Manzotin" in "Febbre da cavallo" e quello di Spartaco Sacchi nel telefilm "I ragazzi della 3ª C".

Alba Parietti interpreta un'amica di Luca nel locale, parte piccola ma che le dà visibilità. Oggi è opinionista e conduttrice.