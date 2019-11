Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rombo di "Le Mans '66 - la grande sfida" domina il box office: l'ottimo film sulle corse automobilistiche (e non solo) interpretato da Matt Damon e Christian Bale è primo in classifica dopo aver incassato 1.246.126 euro nel week end. "Le ragazze di Wall Street" scivola al secondo posto con un totale di 3.179.472, seguito dalla new entry italiana "Sono solo fantsami" di e con Christian De Sica (812.443). Quarta posizione nella top ten per "La Famiglia Addams" (5.792.435), quinta per "Il giorno più bello del mondo" di e con Alessadnro Siani arrivato a 5.728.005. "Joker", al sesto posto, totalizza in Italia 28.771.397 (e oltre un miliardo di dollari nel resto del mondo). In settima posizione "Parasite", la travolgente commedia nera coreana, Palma d'oro a Cannes, con 969.608, seguita da "Zombieland" (446.734), "La Belle Epoque" (871.765), "Maleficent - la Signora del Male" (12.053.310).