Oscar 2019, Lady Gaga vince con "Shallow" e piange sul palco: «Combattete per i vostri sogni»

Ultimo aggiornamento: 05:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lady Gaga vince il suo Oscar: quello per la miglior canzone con Shallow, colonna sonora di A Star is born. Sale sul palco ed è subito commozione. Un ringraziamento particolare va a Bradley Cooper: «Non avrei mai potuto cantare questa canzone senza di te». E, tra le lacrime, si rivolge al pubblico con un discorso d'ispirazione, che commuove i social: «Voi che siete seduti sul vostro divano, è stato il frutto di un grande lavoro. Ho lavorato tanto e per così tanto tempo, non è questione di vincere: se hai un sogno combatti per realizzarlo, non importante quante volte verrai rifiutata».