“A Star is born” con Lady Gaga domina la hit del cinema

È “A star is born”, il film di e con Bradley Cooper e Lady Gaga presentato alla mostra del cinema di Venezia, a dominare la classifica Cinetel di questo week end, con un incasso di 1.706.612 euro. Al remake del cult interpretato da Barbra Streisand, segue “Venom”, simbionte della Marvel con Tom Hardy metà supereroe e metà supercattivo, che pur dominando il box office Usa del week end con 35,7 milioni di dollari, in totale 143 milioni, da noi cede il primo posto e registra 1.631.678, 6.401.008 in due settimane.In terza posizione troviamo la new entry “Johnny English colpisce ancora”, che segna il ritorno di Sir Rowan Atkinson, noto per il ruolo di Mr.Bean, e ottiene 909.257 euro. Quarto gradino per il film d’animazione “Gli incredibili 2” con 610.945 (11.130.424 totali). Due debutti al quinto e sesto gradino: “Zanna Bianca” con 559.659 euro e “The Predator”, 494.434. Settima posizione per il film di animazione “Smallfoot - Il mio amico della neve”, con 350.209 euro (1.307.443 in due settimane). Esordio all’ottavo posto per il film comico “La fuitina sbagliata”, con 331.544 euro. Chiudono la top ten “The wife - Vivere nell’ombra”, in nona posizione con 269.366 euro (826.217 totali), e l’horror “The Nun - La vocazione del male” che slitta dal quarto posto al decimo con 198.066 euro (5.377.371 in 4 settimane).Totale incassi 8.176.954 euro, in calo del 14% rispetto allo scorso week end (quando il box office complessivo sfiorò i 9,5 milioni), ma in crescita del 44.43% rispetto a un anno fa.