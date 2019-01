Lady Gaga, il retroscena su A star is born: «La mia migliore amica era appena morta di cancro»

A star is born racconta una grande storia d'amore tra due musicisti. Il film è uno dei candidati papabili per l'oscar, ed ha già ottenuto un Golden Globe per la miglior canzone. Il premio è stato ritirato da Lady Gaga sul palco di Los Angeles. Ma la cantante ha fatto una rivelazione toccante sul retroscena legato ad un'altra canzone del film: I'll never love again.



Lady Gaga ha rivelato che la scena drammatica del film in cui canta I’ll Never Love Again riflette, in realtà, un momento di grande dolore che la cantante stava vivendo nella sua vita personale. È stato da poco pubblicato il backstage del film, The Road To Stardom: Making A Star Is Born, in cui la cantante svela commossa quanto accaduto poco prima di girare la scena.

Mentre era sul set, Lady Gaga è stata raggiunta dalla notizia che una delle sue più care amiche se n’era andata. Sonja Durham era stata portata via dal cancro, dopo che aveva lottato a lungo.

«Ricordo quel giorno come molto triste per me. Ho lasciato il set», ha detto la cantante. Anche il regista e coprotagonista Bradley Cooper aveva deciso di rimandare le riprese della scena. Poi, però, Lady Gaga è tornata indietro: cantare quella canzone, in quella scena, è diventato il suo tributo per Sonja.

Ultimo aggiornamento: 11:38

