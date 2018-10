Lady Gaga e Bradley Cooper oggi al cinema in versione originale

Oggi nel circuito degli Uci Cinemas sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano 'A Star is born', il film interpretato dal quattro volte candidato al premio Oscar, Bradley Cooper ('American Sniper', 'American Hustle', 'Il Lato Positivo') e la pluripremiata superstar della musica e candidata all'Oscar Lady Gaga, nel suo primo ruolo da protagonista in un film.

La pellicola vede anche il debutto alla regia per Cooper. In questa nuova rivisitazione della tormentata storia d'amore, Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine che scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally (Gaga). Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori. È prevista una replica il 17 ottobre.



Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA