Conquista il box office, incassando nel primo week end 1.706.612 euro, il filmone d'amore e musica "A Star is Born", opera prima di Bradley Cooper anche protagonista al fianco di Lady Gaga che debutta come attrice. "Venom", con Tom Hardy, scivola al secondo posto della top ten con 6.401.008. Terza posizione per la nuova impresa comica di Rowan Atkinson, "Jimmy English colpisce ancora" (909.257), quarta per il cartoon "Gli incredibili 2" arrivato a 11.130.424. Al quinto posto si posiziona un altro film di animazione, "Zanna Bianca" (559.659), seguito da "The Predator" (494.434) e "Smallfoot - il mio amico delle nevi" (1.307.443). Entra nella top ten, all'ottavo posto, la commedia "La fuitina sbagliata" (331.544). Nono posto per "The Wife - vivere nell'ombra" (826.217), seguito dall'horror "The Nun - la vocazione del male" (5.377.371). © RIPRODUZIONE RISERVATA