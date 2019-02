Morta Nita Bieber, attrice e ballerina americana dei film anni Cinquanta

L'ex attrice e ballerina statunitense Nita Bieber, brillante e affascinante interprete di commedie e musical ingaggiata dalla major Mgm durante gli anni '40 e '50, è morta nella sua casa di Rancho Palos Verdes, in California. Aveva 92 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Rocky. Bieber recitò al fianco di Judy Garland nel film «L'allegra fattoria» (1950) e di Tony Curtis ne «Il principe ladro» (1951). Diplomata alla Hollywood High, Bieber ballò nei musical «The Jolson Story» (1946), interpretato da Larry Parks, in «Little Miss Broadway» (1947) e «L'amante» (1950) con Hedy Lamarr come protagonista. Bieber si ritirò dalle scene ad appena 28 anni dopo aver recitato e danzato nel musical «Kismet» (1955). © RIPRODUZIONE RISERVATA