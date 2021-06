Nanni Moretti nominato a Cannes con Tre piani canta «Soldi» di Mahmood. Il video

Ottava volta al Festival di Cannes da regista per Nanni Moretti. Il film selezionato per i premi finali è Tre piani, interpretato da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno. Sarà in concorso alla 74a edizione del Festival e uscirà al cinema il 23 settembre. È prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, scritto da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, Tre piani è tratto dall'omonimo romanzo di Eshkol Nevo ed è distribuito in Italia da 01 Distribution.



Il video

Per festeggiare il suo ritorno in concorso al Festival di Cannes, Nanni Moretti ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui, insieme agli altri interpreti del film, canta Soldi: il testo scritto da Mahmood e che ha vinto il Festival di Sanremo tre anni fa. Nel filmato si vedono i diversi attori che si guardano allo specchio, scelgono il vestito migliore e nel frattempo intonano la canzone per prepararsi alla presentazione del film. Tre piani, la pellicola di Moretti, avrebbe già dovuto essere nella selezione ufficiale dell’edizione 2020, che però è saltata causa Covid.