Nanni Moretti al telefono del Nuovo Sacher esorta a vedere "Gloria Mundi": sembra una gag di uno dei suoi film

La ripartenza dei cinema è certamente una fase difficile, ma può anche rivelarsi un’esperienza surreale, se lo spettatore che telefona per chiedere informazioni trova, all’altro capo del filo, Nanni Moretti. Era già successo di vedere lo stesso regista di “Caro diario” decantare (lo scorso 26 aprile) a un potenziale cliente le attrattive di “Minari”, il film che ha fruttato il premio Oscar per la migliore attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong. Sembrava una gag presa da uno dei suoi film: «All'aperto? Di giorno, con la luce? Eh...»

Ora, un nuovo video diffuso su Twitter mostra il gestore del cinema trasteverino Nuovo Sacher alle prese con un altro (finto?) spettatore, che chiede lumi su un altro titolo, "Gloria Mundi" di Robert Guédiguian (che a sua volta ha fruttato la Coppa Volpi per la migliore attrice a Ariane Ascaride, durante il festival del cinema di Venezia). Ma il pubblico, dopo mesi di lockdown, è impaurito. Va incoraggiato.

Ristoranti e cinema, la movida è rimandata: solo 4 sale su quaranta ripartono con un film

Moretti, che nei video diffusi sembra veramente ripreso in uno dei suoi film, diventa così il testimonial della riscossa del cinema. Nel video compare anche l'attrice, Ariane Ascaride, per spiegare il film e invitare ad andare a vederlo. A noi, non resta che seguire i suoi consigli e aspettare la prima del suo prossimo film, "Tre piani" con Riccardo Scamarcio e Margherita Buy al prossimo festival di Cannes. Uscita nelle sale, prevista per il prossimo 23 settembre.

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA