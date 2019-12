© RIPRODUZIONE RISERVATA

È on line il sito www.archivioantonioni.it, che raccoglie il patrimonio del Fondo intitolato al regista ferrarese: foto, lettere, appunti, articoli, opere d’arte, raccolte di libri e musica, soprattutto i film, con l’idea di creare un museo virtuale in cui scoprire tutti gli aspetti della sua attività. Il sito, che contiene il ricco archivio del Fondo Michelangelo Antonioni acquisito dal Comune di Ferrara nel 1998 e costituito da circa 47mila pezzi, è frutto di un complesso lavoro di studio, catalogazione e digitalizzazione, realizzato in collaborazione dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune, Fondazione Ferrara Arte, Ibc Emilia-Romagna, Ateneo di Ferrara e università eCampus.Il sito, che resterà un work in progress, fornisce a studiosi e appassionati un accesso diretto ad una gran mole di documenti ed è anche una tappa di avvicinamento al futuro museo stabile che sarà dedicato ad Antonioni a Ferrara, arricchito pure da nuovi materiali promessi in dono dalla moglie Enrica Fico.