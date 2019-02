© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica una delle tre sale di proiezione del, del quale ricorre quest’anno il ventennale della scomparsa. Nelle scorse settimane era già stata decisa l’intitolazione delle altre due a “Cabiria”, capolavoro del cinema muto prodotto nel 1914 dalla torinese Itala Film, e a Gianni Rondolino, storico del cinema e fondatore del Torino Film Festival.Scrittore, giornalista, sceneggiatore e regista televisivo e cinematografico, Soldati attraversò tutto il Novecento facendosene testimone e interprete “fraterno” (definizione di Pasolini), trovandosi sempre in prima linea nei momenti cruciali del cambiamento. Figlio della vivace Torino anni Venti, Soldati intuì la grande forza del cinema e, nel 1931, sfumata la carriera universitaria per il rifiuto di iscriversi al Partito fascista, iniziò a collaborare con la Cines-Pittaluga. Cominciò così la sua carriera di uomo di cinema con il suo primo film “Due milioni per un sorriso” del 1933.