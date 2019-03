Addio a Katherine Helmond, attrice preferita di Gilliam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attrice statunitense, nota per aver interpretato Jessica Tate nella sitcom “Bolle di sapone” (1977-1981), è morta nella sua casa di Los Angeles all’età di 89 anni per le complicazioni della malattia di Alzheimer di cui soffriva da tempo.La scomparsa risale al 23 febbraio scorso ma l’annuncio è stato reso noto oggi da “The Hollywood Reporter”. In televisione, dove aveva debuttato nel 1962, Helmond ha recitato anche nelle serie “Tutti amano Raymond”, “Love Boat”, “Providence”. Per il cinema è apparsa in una ventina di film esordendo con il regista Alfred Hitchcock che la diresse in “Complotto di famiglia” (1976). Helmond è stata diretta in tre pellicole dal regista Terry Gilliam: “I banditi del tempo” (1981), “Brazil” (1985) dove era la madre di Jonathan Pryce, e “Paura e delirio a Las Vegas” (1998). Tra gli altri suoi film “Il volo della colomba” (1995). L’attrice è stata sposata dal 1957 al 1962 con l’attore George Martin e dopo il divorzio si è unita in matrimonio con l’artista David Christian.