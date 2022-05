Sabato 7 Maggio 2022, 10:24

Rombo di motore, la ruota che stride sull'asfalto, pardon sul travertino, e via con l'inseguimento al cardiopalma. Ma se stiamo sul set di Fast & Furious 10 tutto diventa più adrenalinico e complicato. Il protagonista è in moto, e la due ruote saetta in salita, superando le scalette fitte fitte di via delle Tre Cannelle e della Cordonata. Senza perdere colpi, la velocità è tutto nella scena. A cavallo del bolide, ecco il divo Jason Momoa. Quello vero. Perché poco più in là compare la sua controfigura stuntman, incredibilmente somigliante per esigenze di copione. La ripresa è molto spericolata e il clone di mister Aquaman è pronto ad intervenire. Una flotta di droni si alza in volo per le riprese acrobatiche, le comparse che fingono sgomento e sorpresa.

Jason Momoa e Lisa Bonet, perché dopo 16 anni si sono lasciati? «C'entra il vaccino anti-Covid». Le indiscrezioni



Jason Momoa, la criniera



Lui, Momoa, fisico da divinità dell'Olimpo, criniera di capelli lunghi, giacca in (eco) coccodrillo, sprinta come un centauro inseguito da una donna. Qualche carambola (da copione) e via con gli applausi. Ciak, motore, azione, di nuovo il Centro storico di Roma diventa set naturale di mega produzioni cinematografiche sbarcate d'oltreoceano. L'ennesimo (forse l'ultimo?) capitolo della più longeva saga del grande schermo invade vicoli, piazze e rioni. Le riprese sono cominciate ieri e andranno avanti fino all'inizio della settimana prossima. Coinvolti subito i vicoli intorno a via Quattro Novembre. Ma non solo, perché per immortalare la lunga sequenza dell'inseguimento, la troupe si sposta in varie zone del rione Monti, toccando via Urbana e via dei Serpenti, con piazza Madonna dei Monti.



Il cast



Dalle prime ore del mattino, cast al lavoro. Con strade chiuse momentaneamente, presidiate dalla Polizia locale del Gruppo Trevi, e qualche disagio per i residenti che si sono ritrovati assediati da mezzi tecnici. Ma è il bello del cinema. Non ha fatto in tempo a fermarsi la Fiat500 giallo canarino guidata da Tom Cruise nei panni della spia Etha Hunt, mascotte delle convulse scene di Mission Impossible 7 (era l'estate del 2020), che è ripartita la moto di Jason Momoa.

Ecco che viene avvistato il regista della nuova puntata della storica saga cinematografica, Louis Leterrier, mentre elargisce direttive di scena all'attore, che in questo angolo di Roma, tra via Quattro Novembre e via XXIV Maggio, ha portato ieri una ventata di euforia hollywoodiana. Il coprotagonista, attesissimo, non si è visto. Vin Diesel, alias Dominic Toretto, non ha girato. Ma la star è a Roma, arrivata anche lui mercoledì scorso nella Capitale con un volo atterrato a Ciampino. E sì che sul filo rosso della velocità acrobatica, sembra di essere tornati anche ai tempi di Spectre, quando l'Aston Martin di James Bond/Daniel Craig volava lungo le banchine del Tevere e piroettava tra i vicoli di Borgo. Ieri, il cordone di sicurezza era impressionante per tenere blindato il set.



Macchine di scena



Macchine di scene (compresa quella dei carabinieri), ambulanze, una troupe di almeno trecento persone. Note di regia? Tutto resta top secret, ma quello che è sicuro è che nelle prossime ore lo scenario di via dei Fori Imperiali dovrebbe accogliere una delle scene clou di tutto il film. Con un inseguimento all'alba vista sul Colosseo. Domani mattina presto il lungotevere. Se il meteo non impone un cambio di programma. Tutto il Centro storico sarà coinvolto dalle riprese. Da via del Teatro Marcello ai vicoli di piazza Campitelli. Dal 18 maggio le riprese si sposteranno ai Castelli Romani, tra Frascati e Genzano.