Roma, prime scene di Fast & Furious nella Capitale

Roma le prime scene della serie americana "Fast Furious X" tra le saghe cinematograficje più famose al mondo, sono state girate oggi pomeriggio nella capitale, nelle zone di piazza del Quirinale e al Rione Monti. Riprese blindatissime, con decine di bodyguard ovunque e circondate dalle forze dell'ordine. Il set di oggi era con Jason Momoa, in moto, con giacca a righine bianca e nera e poi con canottiera e pantaloni di pelle nera. Domani le scene si trasferiscono al Ghetto Ebraico dove dovrebbe esserci anche l'altro protagonista Vin Diesel. I due divi americani, che stanno facendo del tutto con la produzione americana e quella italiana della Wildside Srl per non essere fotografati, sono arrivati ieri allo scalo civile di Ciampino con un Jet privato dagli states. Poi dall'8 al 17 maggio tutta la carovana di macchine spericolate, moto, effetti speciali, furgoni, camerini, camper e tutto lo staff si trasferisce al centro storico di Genzano ai Castelli Romani, dove per dieci giorni gran parte delle strade centrali saranno off limits al traffico e durante le riprese anche al transito pedonale. Foto Luciano Sciurba-DSP Photograper.