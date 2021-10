Jason Momoa in giro per Londra con una Bentley decappottabile da 250 mila sterline

Jason Momoa è stato avvistato da alcuni fan mentre si aggirava per le strade di Londra. A colpire immediatamente i passanti, l'automobile sulla quale si trovava l'attore. Si tratta di una Bentley decappottabile classica del 1952 di colore verde: il suo valore è di circa 250 mila sterline. Momoa si trovava in città per la promozione del nuovo film "Dune", che lo vede nel cast insieme a Zendaya e Timothée Chalamet. Una sorpresa inaspettata per i cittadini londinesi che si sono trovati a passare da Shaftesbury Avenue proprio in quel momento.