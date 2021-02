“Little Nemo in Slumberland”, nel cast anche Jason Momoa nel ruolo di Flip

A Weruche Opia e India de Beaufort si è unito Jason Momoa nel cast di Slumberland, rivisitazione di Francis Lawrence dell’influente fumetto di Winsor McCay dell’inizio del XX secolo.

Momoa è il protagonista del progetto Netflix che conta anche Kyle Chandler, Chris O’Dowd e il nuovo arrivato Marlow Barkley nel cast.

La produzione della pellicola cinematografica, molto probabilmente, avrà inizio a partire dalla prossima estate e, a dirigere il live-action, sarà un volto noto che ha diretto anche altre grandi pellicole e serie televisive ( Io sono leggenda, Touch e Kings solo per citarne alcuni). In ogni caso, in attesa di avere ulteriori informazioni in merito alla produzione del live-action di Little Nemo in Slumberland, sembrerebbe che Jason Momoa dovrà vestire i panni di Flip.

Il personaggio, è amico del “piccolo Nemo”, che dopo la scomparsa di suo padre si avventura in un mondo fantastico alla sua ricerca. Flip, però, è un essere mostruoso poiché è metà uomo e metà animale, descritto come «una creatura alta nove piedi che è metà uomo, metà bestia, ha la pelliccia ispida e lunghe zanne ricurve». Dunque, i fan dell’attore vedranno Jason Momoa in vesti del tutto differenti rispetto a quelle viste sin ora, Flip sarà molto diverso dal personaggio di Aquaman; la sua incredibile forza lascerà spazio a zanne e pelliccia. Il film, prodotto per Netflix e Cherin Entertainment, sarà scritto da David Guion e Michael Handelman mentre vedremo, nei panni dei produttori, Peter Chernin insieme a Jenno Topping e David Ready.



