In attesa di "Dumbo", che uscirà giovedi prossimo, il box office vede trionfare la comemdia romantica adolescenziale "A un metro da te" che nel primo week end incassa 1.341.429 euro. Al secondo posto "Captain Marvel" che totalizza 9.125.567, seguito dalla commedia "Scappo a casa", la prima di Alldo Baglio senza Giovanni e Giacom (625.932), "Peppermint" (455.451), "Momenti di trascurabile felicità" (1.386. 826). "Escape Room" è in sesta posizione con 1.363.062, "Il professore e il pazzo" in settima (402.276). Chiudono la top ten "My Hero Academia" (306.256), il fenomeno "Green Book" arrivato a quota 9.312.995, "Un viaggio a 4 zampe" (710.529). Ultimo aggiornamento: 09:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA