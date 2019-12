Il cartoon Disney "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle" guida la top ten degli incassi dell'ultimo week end, con un totale di 12.667.733 euro. Ma la vera sorpresa è "L'immortale", il film diretto e interpretato da Marco D'Amore, sequel e al tempo stesso prequel della serie Sky "Gomorra", primo esperimento di cross-medialità, cioè mix tra linguaggio televisivo e cinematografico: ha realizzato ben 2.816.294 euro. Terzo posto per l'irresistibile thriller "Cena con delitto" (1.200.046), quarto per "Un giorno di pioggia a New York" che segna il ritorno di Woody Allen (2.367.671). Scivola in quinta posizione, ma continua a macinare incassi "Cetto c'è senzadubbiamente" (4.724.547), seguito dal capolavoro di Roman Polanski "L'ufficiale e la spia" (2.661.332), "Midway" (991.099), "Parasite" (1.724.504), "Qualcosa di meraviglioso" (79.260). © RIPRODUZIONE RISERVATA