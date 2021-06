Il cinema ritrovato inizia da Cannes. La 74esima edizione del Festival del Cinema si preannuncia come una kermesse kolossal in presenza, con il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid (tamponi per tutti ogni 48 ore) e un parterre speciale. Dal 6 al 17 luglio, dopo aver visionato oltre duemila pellicole, arrivano alla Croisette 24 titoli in concorso, 18 in Un Certain Regard («che torna al cinema degli esordienti, dei giovani, della ricerca, come del resto era stato concepito» afferma il direttore artistico Thierry Frémaux), 11 fuori concorso (includendo Midnight e Special Screenings) e 10 titoli nella nuova sezione Cannes Premières.

Ad inaugurare il Festival sarà “Annette”, l’attesissimo film di Leos Carax. La pellicola uscirà in Italia con I Wonder Pictures che lo distribuirà nelle nostre sale in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures.

Definito dal presidente del Festival di Cannes Pierre Lescure «un evento, come ogni film di Leos Carax, il regalo che gli amanti del cinema e della musica stavano aspettando», Annette è un musical rock in piena regola, secondo la dichiarazione degli Sparks, autori della colonna sonora originale.

Jodie Foster sarà premiata con la Palma d’oro alla carriera. L’attrice, regista e produttrice americana sarà ospite d’onore della cerimonia di apertura martedì 6 luglio sul palcoscenico del Palais des festivals.

Per l’Italia, un solo film presente, quello di e con Nanni Moretti, Tre piani, in concorso per la Palma d’oro. Il film è l’adattamento dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Adapted EshkolNevo (Neri Pozzi). Protagonisti Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno. Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, uscirà il 23 settembre in Italia da 01 Distribution.

«Abbiamo fatto solo quello che avevamo programmato fin dall’inizio, senza cedere ad azioni irresponsabili o scoraggiarci. Ora è il momento di ospitare una grande Cannes, senza dare per scontato che la pandemia sia finita». Con queste parole, Thierry Frémaux ha spiegato come sarà il Festival di Cannes 2021 che avrà come presidente di giuria del concorso Spike Lee.

Frémaux ha poi aggiunto: «Il numero di posti aumenterà, ma non quello degli accrediti, perché il nostro obiettivo è continuare ad essere un evento di dimensioni ragionevoli. Puntiamo insomma alla qualità dell’ospitalità e a proiezioni confortevoli. Ci sarà anche un nuovo multisala, che non si trova proprio al centro della città; possiamo immaginare che sarà frequentato dai festivalieri che passeranno la giornata lì, guardando quattro o cinque film, per poi tornare nella zona della Croisette per cenare e stare insieme».

A proposito dei film selezionati, Fremaux ha concluso: «Alcuni film hanno scelto di aspettarci e li abbiamo ritrovati, in molti posti le riprese non si sono interrotte quindi c’è stata una grande offerta su cui scegliere: un numero record, 2300 film si sono iscritti ma non si tratta solo di quantità ma di qualità. Abbiamo scelto quasi tutti i film del 2020 per ringraziarli in questo momento di grande incertezza ma anche tanti nuovi titoli. Nella selezione ci sono film fatti con computer portatili, film dove si vedono le mascherine e un giorno ci chiederemo “perché?”, tematiche forti, film che affrontano la questione identitaria, il mistero della coppia, la scelta di andare via, perdere tutto e ripartire. Quest’anno faremo un bel viaggio con tematiche forti dalla questione della gioventù a quella della vendita delle armi, forme nuove e molta poesia».

Tre registe donne potrebbero ambire a vincere la Palma d’Oro ovvero, Mia Hansen-Løve, Catherine Corsini e Julia Ducournau. Ma ecco tutti i film di questa 74esima edizione:

IN CONCORSO

Annette di Leos Carax

The French Dispatch di Wes Anderson

Benedetta di Paul Verhoeven

A Hero di Asghar Farhadi

Tout S’est Bien Passe di François Ozon

Tre Piani di Nanni Moretti

Titane di Julia Ducournau

Red Rocket di Sean Baker

Petrov’s Flu di Kirill Serebrennikov

France di Bruno Dumont

Nitram di Justin Kurzel

Memoria di Apichatpong Weerasethakul

Lingui di Mahamat-Saleh Haroun

Paris 13th District di Jacques Audiard

The Restless di Joachim Lafosse

La Fracture di Catherine Corsini

The Worst Person in the World di Joachim Trier

Compartment No. 6 di Juho Kuosmanen

Casablanca Beats di Nabil Ayouch

Ahed’s Knee di Nadav Lapid

Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island di Mia Hansen-Løve

The Story of My Wife di Ildikó Enyedi

FUORI CONCORSO

De Son Vivant di Emmanuelle Bercot

Emergency Declaration di Han Jae-Rim

The Velvet Underground di Todd Haynes

Stillwater di Tom McCarthy

PROIEZIONI DI MEZZANOTTE

Bloody Oranges di Jean-Christophe Meurisse

UN CERTAIN REGARD

The Innocents di Eskil Vogt

After Yang di Kogonada

Commitment Hasan di Hasan Semih Kaplanoglu

Lamb di Valdimar Jóhansson

Noche De Fuego di Tatiana Huezo

Delo (House arrest) di Alexey German jr.

Blue Bayou di Justin Chon

Moneyboys di C.B Yi

Freda di Gessica Généus

Un monde di Laura Wandel

CANNES PREMIERE

Si tratta di una nuova sezione del festival che debutta in occasione di Cannes 2021. Come ha spiegato il delegato «sono film che avrebbero potuto far parte della competizione ufficiale. È una tale calamita che tutti vorrebbero essere lì. Vorremmo accogliere il maggior numero possibile di film ma dobbiamo avere rispetto per la giuria che deve vedere i film con il giusto tempo»

Ecco i film selezionati

Jfk revisited: through the looking glass di Oliver Stone

Jane par Charlotte di Charlotte Gainsbourg

Evolution di Kornél Mundruczo

Tromperie (Deception) di Arnaud Desplechin

Cow di Andrea Arnold

Cette Musique Ne Joue Pour personne (Love songs for tough guys) di Samuel Benchetrit

MOthering Sunday di Eva Husson

Serre-moi Fort (Hold me tight) di Mathieu Amalric

In Front Of Your Face di Hong Sang-Soo

PROIEZIONI SPECIALI

H6 di Yé Yé

Cahiers noirs (Black notebooks) di Shlomi Elkabetz

O Marinheiro Das Montanhas (Le marin des montagnes/Mariner of the mountains) di Karim Aïnouz