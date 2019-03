Arriva Dumbo secondo Tim Burton, il live action è servito

Disney e il visionario regista americano Tim Burton presentano Dumbo, la nuova avventura in chiave live-action nelle sale italiane dal 28 marzo. Basato sull’amatissimo classico d’animazione Disney del 1941 in cui le differenze vengono celebrate, la famiglia è preziosa e i sogni prendono il volo, il film vanta la presenza di un cast d’eccezione che include il vincitore del Golden Globe Colin Farrell, il vincitore del Golden Globe Michael Keaton, il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Danny DeVito, la vincitrice del BAFTA e candidata al Golden Globe Eva Green, oltre ai giovani Nico Parker e Finley Hobbins, al loro debutto sul grande schermo.

Elisa darà la propria voce al personaggio di Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici, interpretando anche l'adattamento dell'iconica canzone "Bimbo Mio" in una versione che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di cosa del film.

Miss Atlantis passa la maggior parte del suo tempo isolata in una vasca. È abituata a stare in disparte e quando il pubblico la incontra per la prima volta lei non è sicuramente l’artista più felice all’interno della famiglia circense. Man mano che la storia prosegue, però, grazie anche al suo incontro con Dumbo, Miss Atlantis trova la propria strada e diventa davvero parte della famiglia.

Max Medici (Danny DeVito), proprietario di un circo, assume l’ex star Holt Farrier (Colin Farrell) insieme ai figli Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins) per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l’attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) che recluta l’insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all’affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant (Eva Green) finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti.

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA