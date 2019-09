Demi Moore, Ashton Kutcher risponde alle accuse di tradimenti e "sesso a tre": «Non parlo per amore della mia famiglia»

Corna, tradimenti, aborti, menage a trois: la storia tra Demi Moore e Ashton Kutcher è degna di un film. L'attrice, 56 anni, che ha raccontato nella sua autobiografia "inside out" che Kutcher, 15 anni meno di lei, l'aveva portata fare sesso a tre ha deciso di rispondere alle dichiarazioni scioccanti della ex moglie. E ha esortato i fan su Twitter a «mandargli un sms per scoprire la verità».

Demi Moore, la rivelazione choc: «A 15 anni mia madre pagò un uomo per violentarmi»

«Stavo per premere il pulsante invia su un tweet davvero duro. Poi ho visto mio figlio, mia figlia e mia moglie e l’ho cancellato», ha scritto l’attore che ora è sposato con l'attrice Mila Kunis e ha due figli Wyatt, 4 anni, e Dimitri, 2. E continua: «Caccia alle streghe, collusione, notizie false. Ignora tutto, basta guardare i fatti»



I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️

— ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019